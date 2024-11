Holden e mew per la prima volta insieme

Share

Esce venerdì 8 novembre Grandine, il nuovo singolo del cantautore Holden, in collaborazione per la prima volta con mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un brano che mette in luce tutta la loro sinergia artistica.

“Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagni verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”

Holden

Il singolo, scritto, composto e prodotto da Holden, arriva dopo la pubblicazione del suo EP JOSEPH che ha superato 82 milioni di streaming e ha portato i suoi brani ad oltre 279 milioni di ascolti complessivi. Grandine feat. mew è un brano dalla melodia e dal ritmo malinconici, che evocano una profonda rassegnazione nei confronti di un amore che è ormai giunto al termine. Il brano è un’esplorazione sonora che abbraccia influenze urban, attraversando allo stesso tempo sonorità più cantautorali. Le interpretazioni di Holden e mew, intense e cariche di emozione, raccontano il preciso momento in cui all’interno di una storia d’amore ci si trova in difficoltà e l’istinto è quello di fuggire. ll testo, ricco di immagini riflessive, affronta con sensibilità la vulnerabilità e il senso di perdita che accompagnano la fine di una relazione.

Partirà a breve l’HOLDEN TOUR 2024, che vedrà il cantautore esibirsi per la prima volta nei principali club italiani per un totale di undici spettacoli live. Holden è pronto a portare per la prima volta live i brani del suo EP JOSEPH (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music). Il primo appuntamento del tour è previsto il 13 novembre a Firenze (Viper Theatre), proseguirà poi il 14 novembre a Perugia (Afterlife), il 16 novembre a Bari (Demodè Club), il 17 novembre a Napoli (Duel), il 19 novembre a Roma (sold out) (Largo Venue) e il 20 novembre a Roma (Largo Venue), il 23 novembre a Roncade, TV (New Age Club), il 24 novembre a Bologna (Locomotiv Club), il 26 novembre a Torino (Hiroshima Mon Amour) e si concluderà con le due date di Milano (Magazzini Generali) il 28 novembre e 29 novembre (sold out). Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation e i biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

CALENDARIO DATE – HOLDEN TOUR 2024

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue) // SOLD OUT

20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali) // SOLD OUT

Comunicato Stampa: Asia Basile