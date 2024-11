Esce venerdì 8 “Morire x te”, il nuovo singolo di Mida

Share

Esce venerdì 8 novembre “Morire x te”, il nuovo singolo di Mida. Il brano (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è già disponibile in presave.

“Morire x te” è un pezzo nato spontaneamente, di getto, che crea connessioni tra le persone, da cantare a squarciagola con tutta l’energia che si ha in corpo. Un brano che ti abbraccia e che nasce dall’esigenza di comunicare la potenza di un sentimento che ti scava dentro e ti svuota, in cui si arriva metaforicamente anche a morire, per cui non ci si risparmia e a cui si è disposti a dare tutto ciò che si è. Con questo singolo Mida costruisce un ponte tra la musica fatta finora e quella futura, aprendo la strada a una nuova fase della sua carriera musicale.

Il nuovo singolo giunge a conclusione di un anno ricco di trionfi e soddisfazioni per Mida. Con un impatto dirompente sul panorama musicale italiano, l’artista continua a conquistare il cuore di milioni di ascoltatori e ad aggiudicarsi importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. Il brano “ROSSOFUOCO”, diventato una vera e propria hit, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino e il prestigioso “Premio Spotify”, ad oggi conta oltre 49 milioni di stream. A questo si aggiunge poi il Disco di Platino di “BACIO DI GIUDA”, brano di AVA a cui MIDA ha collaborato insieme a VillaBanks.

“Morire x te” andrà ad aggiungersi ai brani che Mida porterà sul palco in occasione del suo “IL SOLE DENTRO CLUB TOUR 2024”, che l’artista intraprenderà tra poche settimane. Gli appuntamenti sono previsti per martedì 3 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, sabato 7 dicembre al Duel di Napoli e domenica 8 dicembre al Largo Venue di Roma. Le date di Milano e Roma hanno già registrato il sold out.

Biografia

Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 decide di ripartire da indipendente: “Ratatah Freestyle #3” segna il suo ritorno sulla scena, seguita da “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale di questo nuovo percorso. “MMM” è invece la seconda uscita dell’estate 2020, prodotta da Lax, a cui fa seguito “Dinero”, punto di svolta nel nuovo viaggio di Mida. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk” dimostrando una grande capacità come performer; nello stesso anno collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino, che insieme al brano “Lento” totalizza oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali confermando il giovane artista come una delle promesse più interessanti nel panorama italiano.

Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito dalla pubblicazione di “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani 2023.

Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino con oltre 49 milioni di stream su Spotify, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’ep “IL SOLE DENTRO”, cui fa seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino.

