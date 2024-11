“Forse Per Sempre” la voglia di amare di Selmi

Share

La voglia di amare e di essere amati, la paura di farsi del male, l’incertezza per quello che sarà. È proprio di questo che ci parla “Forse Per Sempre” (https://wmi.lnk.to/forsepersempre; Asian Fake/Warner Music Italy), il nuovo singolo di SELMI, fuori su tutte le piattaforme digitali.

Una ballad dolce, delicata, in cui il cantautore toscano esplora il desiderio di un legame eterno, anche se, come canta nel ritornello con la voce quasi spezzata, fa paura. “Forse Per Sempre” racconta al contempo tutta la potenza e la fragilità delle relazioni, ricordandoci che a volte per amore si è disposti a rischiare tutto, forse per sempre.

“Era da un po’ di tempo che questo brano stava lì, assieme a me, aspettando di capire cosa avrei potuto farne. Ne riconoscevo una verità, e per questo ho pensato che sarebbe stato lui ad accompagnarmi in questa nuova esperienza”, racconta SELMI.

Al termine dei cinque appuntamenti in onda da martedì 12 novembre in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay) verranno selezionati i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”.

La musica di SELMI da sempre segue la volatilità del suo umore, capace di portarlo tra alti e bassi senza alcun preavviso. Generi contrastanti, che mantengono sempre la propria identità, lasciando scorgere un animo riflessivo e una scrittura delicata che sottolinea una grande sensibilità.

SELMI ha all’attivo un EP a firma Asian Fake, “Perderci Nell’Attimo” (https://ada.lnk.to/perdercinellattimo; Asian Fake/ADA Music Italy), che parla di attese e di consapevolezze, ma anche di una società che troppo spesso punta più sull’apparire che sull’essere. A settembre è tornato con il singolo “Come Stai?” (https://ada.lnk.to/_comestai; Asian Fake/ADA Music Italy), per esprimere il desiderio di comprendere veramente l’altra persona, sfidando le facciate e cercando autenticità. L’ultima release arriva dopo il singolo ”Andando Molto Piano” (https://ada.lnk.to/andandomoltopiano; Asian Fake/ADA Music Italy), anch’esso frutto del lavoro svolto con il musicista e producer Davide Pavanello (aka Dade).

Niccolò Selmi nasce nel 2001 a Lucca, il giovane cantautore sceglie il suo cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente musicalmente ricco, fin da piccolo si appassiona alla musica e coltiva il sogno di scrivere e comporre le sue canzoni. Ex cameriere, racconta di essersi avvicinato alla composizione per trovare rifugio in un momento difficile della sua vita: per lui la musica è un aiuto fondamentale per trovare un contatto con il mondo, consentendogli di comunicare. Nel 2022 pubblica dunque il suo primo brano originale, “Festa (ciao Principessa)”, seguito nel 2023 da altri singoli come “Il Re cambia sempre”, “Scarico” e “Di noi”. Nello stesso anno partecipa a X Factor, superando tutte le selezioni e aggiudicandosi la fase dei live nel team di Morgan. A gennaio pubblica il singolo “Doccia Ghiaccia”, il suo inedito presentato alle audizioni all’inizio del programma, il primo Asian Fake. Esce a marzo con il suo primo EP “Perderci Nell’Attimo” e a giugno il singolo “Andando Molto Piano” seguito a settembre da “Come Stai?”.

