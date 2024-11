Diodato è il primo nome del Musart Festival 2025

Share

È Diodato il primo nome del Musart Festival 2025, rassegna estiva che da nove anni porta a Firenze i protagonisti della musica e dello spettacolo. Diodato sarà in concerto venerdì 18 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco che dall’anno passato ospita il Musart Festival.

I biglietti – posti numerati da 25 a 55 euro – saranno disponibili dalle ore 14 di venerdì 29 novembre su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Diodato è solo il primo nome di Musart Festival 2025, altri importanti ospiti saranno annunciati a breve. Info e aggiornamenti su www.musartfestival.it e sui canali social del festival.

Diodato approderà al Musart Festival nell’ambito dell’Estate 2025 Tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

Si è appena concluso il trionfale tour nei teatri con cui Diodato ha portato in scena in tutta Italia ventuno spettacoli intensi, onirici e al tempo stesso fisici, ciascuno dei quali ha rappresentato un fuoco acceso attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi sensazioni e soprattutto emozioni. Sempre a novembre è uscito per Carosello Records il 45 giri di “La mia terra”, brano scritto per la colonna sonora di “Palazzina LAF” – esordio alla regia di Michele Riondino – con cui il cantautore nel 2024 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro, la Targa Tenco e il Premio Amnesty International Italia. Sul lato B del 45 giri il cantautore ha inciso la leggenda della fondazione di Taranto, dando voce a chi ha sentito quel racconto per tanti anni trasformarsi di bocca in bocca. Lo speciale 45 è disponibile al seguente link: https://bio.to/lamiaterra .

Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Le Delizie in Tavola, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Info Musart Festival Firenze 2025

Parco Mediceo di Pratolino – Villa Demidoff – via Fiorentina, 282 – Firenze

www.musartfestival.it



Biglietti Diodato (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 55 euro

Secondo settore 45 euro

Terzo settore 35 euro

Quarto settore 25 euro



Prevendite

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Sconti e riduzioni

I bambini di età inferiore a 4 anni di età entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Persone con disabilità

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana (http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

