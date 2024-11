SLF il collettivo cool della scena urban torna con “REAL OG”

Share

La FAM più cool della scena urban torna oggi in grande stile: il nuovo singolo “REAL OG” (https://wmi.lnk.to/realog; Warner Music Italy) è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Questo brano rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del collettivo SLF, che da tempo è un punto di riferimento per l’hip hop e il rap della città partenopea. Il sound del brano intreccia sonorità trap con influenze street rap, creando un mix potente e coinvolgente che esprime perfettamente la loro identità musicale.

In “REAL OG”, con barre schiette e sincere, la SLF racconta le sfide e le difficoltà di chi ha vissuto nei quartieri più difficili, ma anche la voglia di emergere, di riscattarsi e di trovare finalmente il proprio posto nel mondo.

La SQUAD più in voga d’Italia si è riunita dopo i singoli progetti delle diverse carriere soliste, featuring esplosivi e dopo aver firmato, insieme a Geolier, la colonna sonora del documentario “Sarò con te”, con l’omonimo brano dedicato alla propria città e alla propria maglia, certificato oro.

SLF, acronimo di “Solo La Fam”, è il collettivo artistico formato da alcuni tra i più importanti esponenti del rap campano: MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Yung Snapp e Niko Beatz. Il collettivo ha all’attivo milioni di streaming e due album pubblicati nel 2023 – “WE THE SQUAD, Vol. 1”, certificato platino da FIMI/GfK Italia, e “WE THE SQUAD Vol. 1 (SUMMER EDITION)” -, che contengono i singoli certificati platino “CADILLAC” e “TRAVESURAS”.

MV KILLA, Marcello Valerio, classe 1995, pubblica il suo primo album “Giovane Killer” nel 2019, seguito da “Hours”, realizzato in coppia con Yung Snapp. Tra le sue collaborazioni, anche “Babyma” contenuto nell’album Fastlife 4 di Guè, “Ammò Ma Chi T Sap” nel disco di Geolier e “Like This Like That” in MM4 di Madman, ancora una volta in coppia con Yung Snapp. Il 28 aprile 2023 MV Killa pubblica il suo terzo album in studio come solista, “FEDE”, che contiene il brano certificato platino “ROOFTOP” e alla cui tracklist si aggiungono i singoli “MAKAI”, “REPLAY” feat. CLARA e “MAY DAY”, ultimo tassello prima di “FEDE II”, uscito il 15 dicembre.

LELE BLADE, Alessandro Arena, classe 1989, il cui primo album da solista, “Ninja Gaiden” esce nel 2018, il secondo, “Vice City”, nel 2019 con la BFM Music e l’ultimo, “Ambizione”, a settembre 2021, certificato disco d’oro, che contiene il brano “Extendo” feat. Paky, anch’esso oro (dati diffusi da Fimi/GFK). Nel 2022 arrivano “Extendo RMX” feat. Paky, Shiva e Geolier e “No Joke” feat. MadMan, che vanno ad aggiungersi alla tracklist dell’ultimo lavoro discografico, di cui a maggio 2023 esce una nuova versione con 4 nuovi inediti e collaborazioni con artisti amici della scena urban italiana. A settembre 2024 torna con il singolo “CONTIGO”. Il 4 ottobre presenta per la prima volta sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, dove annuncia il nuovo progetto in arrivo: “CON I MIEI OCCHI”.

VALE LAMBO, Valerio Apice, classe 1991, il cui primo album da solista “Angelo” esce nel 2018 e il secondo, “Come il Mare”, nel 2019, seguito nel 2021 dal singolo “WEOM”, da “FuFu” feat. Slings, uscito a marzo 2022, e dalla serie di tre freestyle “RFTS”. Nel 2023 il rapper è tornato con i singoli “U&Me” e “GENKIDAMA”, che ha anticipato il suo ultimo album “LAMBORGHINI A VIA MARINA”, seguito, a settembre 2024, dalla deluxe “LAMBORGHINI A VIA MARINA V2”.

YUNG SNAPP, Antonio Lago, classe 1996, producer e beatmaker, nel 2020 rilascia alcuni singoli che anticipano “Hours”, il primo album in studio da rapper realizzato in collaborazione con MV Killa. Nell’autunno 2022 pubblica da main artist i singoli “Montana” e “Shawty” feat. Anna. A settembre 2023 esce il suo primo disco da solista “HOTEL MONTANA”, un progetto che vanta nuove importanti collaborazioni tra cui Diss Gacha, Geolier, MamboLosco, CoCo, Lele Blade, Icy Subzero, Mv Killa e ANNA, seguito, a luglio 2024, da “HOTEL MONTANA (DELUXE EDITION)”.

