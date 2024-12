Baby Gang tra i ragazzi del Liceo di Ancona

Share

Dopo il riscontro positivo dell’incontro al Liceo Marconi di Pesaro, ieri, lunedì 9 dicembre, BABY GANG a sorpresa è stato invitato da don Claudio Burgio all’Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia di Ancona, a pochi giorni dal suo atteso tour nei palazzetti.

«Andare a parlare nelle scuole l’ho fatto per la prima volta nel 2019. Magari abbiamo percorsi di vita diversi ma penso che non siamo differenti, siamo tutti esseri umani. Ognuno di noi ha un talento e con il tempo lo scoprirà. Non andate di fretta ma abbiate pazienza» ha raccontato Baby Gang ai 200 ragazzi presenti. «È difficile darvi consigli, perché tanto farete di testa vostra, lo so, siete giovani. Potete sbagliare, potete cadere, rialzarvi, l’importante è che non ripetiate gli stessi errori. Senza il mio passato non sarei quello che sono adesso. Tutti possiamo sbagliare, anche i grandi sbagliano, l’importante è non cadere sempre nello stesso punto».

«Chi mi ha aiutato di più nella mia vita? Non è una persona, ma è Dio» afferma Zaccaria.

Aggiunge don Claudio, che ha appena pubblicato il libro “Il mondo visto da qui” (Piemme) «Io sono un prete cattolico, lui è musulmano. In un mondo in cui non si pensa tanto a Dio, trovare una persona di successo, che comunque ha affrontato tante pagine dolorose, e vedere che si affida a Dio fa riflettere, è una cosa controcorrente».

Conclude Zaccaria: «È ignorante discriminare e ragionare sulle differenze tra religioni come è ignorante giudicare le persone in base alla nazionalità. A volte dipende semplicemente da quello che ci hanno insegnato, dalla nostra cultura. Non vivete la vita e basta ma fatevi domande, guardatevi attorno, ogni cosa ha un significato».

Tornato sotto i riflettori per la sua musica con un tour nei club europei e l’album “L’Angelo del Male”, entrato al #1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk e certificato Oro, il protagonista della scena urban è pronto a portare finalmente sul palco la sua energia, la sua capacità unica di connettersi con il pubblico e i suoi testi taglienti che hanno guadagnato il plauso internazionale.

LA FINE DEL MONDO TOUR (prodotto da Trident Music):

12 dicembre al Palaprometeo di Ancona

14 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Milano

21 dicembre all’Inalpi Arena di Torino

Sono aperte le prevendite: www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/baby-gang-live/. I biglietti dei concerti nei palasport italiani, inizialmente previsti in primavera, rimangono validi per le nuove date a dicembre.

L’album “L’Angelo del Male” (No Parla Tanto Records / Warner Music Italy), entrato al #1 della classifica degli album FIMI/GfK, è disponibile in digitale. È il manifesto di Baby Gang: racconta la storia vera e cruda di un ragazzo poco più che vent’enne, le sue battaglie, la sofferenza e le rivincite, senza finzioni e senza ipocrisie. Tra i featuring i più grandi artisti della scena rap italiana che amplificano ancora di più il ruolo di Baby Gang nel mondo urban attuale: Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Blanco, Lazza, Tedua, Ernia, Rkomi, Gue Pequeno, Rocco Hunt, Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, Gemitaiz, Madman, Paky, Simba La Rue, Niko Pandetta.

Zaccaria Mouhib è nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco. A soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica ma si scontra con i forti pregiudizi della società odierna nei confronti delle sue origini. Crescere sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la Legge, finché scopre di avere una voce che non viene ignorata, grazie alla musica.

Il suo primo brano “Street”, pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all’aiuto di don Claudio Burgio dell’associazione Kayros, e comincia una nuova fase della sua vita. Quello che rimarrà costante, nella sua scalata alle classifiche, sarà la sua scelta sociale e politica di cantare con fierezza delle proprie origini e delle difficoltà che ha vissuto.

Ha all’attivo due ep, “EP1” (2021) e “EP2” (2022), certificati Oro, e tre album “Delinquente” (2021), Oro, “Innocente” (2023), Platino, “L’Angelo del Male” (2024), Oro. È stato certificato nel 2023 il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify e nella sua carriera ha collaborato con artisti conosciuti a livello internazionale come Lacrim, Jul, Raf Camora, Morad e Russ Millions. Ha fondato l’etichetta No Parla Tanto Records.

Comunicato Stampa: Marta Falcon – Parole e Dintorni