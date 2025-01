Timothèe Chalamet in radio con “Like A Rolling Stone” di Bob Dylan

Share

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 17 gennaio “Like A Rolling Stone”, singolo interpretato da Timothèe Chalamet estratto da “A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack)”, la soundtrack ufficiale (Columbia Record/Sony Music/Searchlight Pictures) dell’omonimo film dedicato a Bob Dylan che arriverà nelle sale italiane dal 23 gennaio 2025.



La colonna sonora uscirà in versione VINILE dal 24 gennaio 2025 e CD dal 28 febbraio 2025. Entrambe le versioni sono già disponibili in PRE-ORDER.

“A Complete Unknown”, del regista nominato agli Academy® Award James Mangold, vede protagonista nei panni di Bob Dylan il candidato agli Academy® Award Timothée Chalamet. Nel cast anche il 3 volte nominato agli Academy® Award Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, e Scoot McNairy.

In merito alla soundtrack, Mangold ha commentato: “Per me c’era un solo modo per realizzare questo film – avere attori che fossero profondamente talentuosi, ambiziosi (e abbastanza coraggiosi!) da poter incarnare le personalità degli artisti che avrebbero dovuto interpretare. E per fare questo, dovevano essere in grado di cantare le canzoni… Non volevamo sostituire la potenza, la bellezza e la meraviglia di quello che già esiste, ma piuttosto celebrarla”.

A COMPLETE UNKNOWN

New York, primi anni ‘60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia. Diretto dal candidato all’Oscar® James Mangold (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Le Mans ’66 – La grande sfida), il film è interpretato dal candidato all’Oscar® e al BAFTA Timothée Chalamet insieme al candidato all’Oscar® e al BAFTA Edward Norton (Fight Club, Birdman) e ad Elle Fanning (The Great, Maleficent).

