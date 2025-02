Alessandro Baricco apri il Festival della Lentezza 2025

Share

La lectio magistralis di Alessandro Baricco apre il filo di eventi del Festival della Lentezza 2025. Un’anteprima d’autore, che andrà in scena il 23 marzo 2025, alle ore 21:00, negli spazi dell’Auditorium Paganini di Parma, quando lo scrittore, saggista e sceneggiatore italiano svelerà con il suo stile narrativo unico e coinvolgente l’idea poetica da cui nasce la nuova edizione della manifestazione, che si distingue, ogni anno, per il suo eclettico racconto della contemporaneità in un susseguirsi di eventi e di ospiti importanti della cultura, a Parma e provincia. Alessandro Baricco introdurrà il tema del “filo rosso”, che farà da legame al gomitolo di iniziative che culmineranno nei 3 giorni del Festival della Lentezza dal 6 all’8 giugno 2025 a Parma.

«Quest’anno la primavera inizia con due giorni di ritardo. Aprire idealmente il Festival della Lentezza 2025 con Alessandro Baricco è per noi un grande onore – interviene il direttore artistico Marco Boschini -. Sono diversi anni che lo inseguiamo, e finalmente siamo riusciti a convincerlo a venire a Parma. Sarà un piacere ascoltarlo, facendoci accompagnare dalle sue parole dentro la contemporaneità che ci circonda».

Un filo rosso, quello che condurrà al Festival della Lentezza, che, come recita l’idea poetica, è “unire i puntini di ciò che siamo o vorremmo essere”, un filo che “si può annodare, allungare, logorarsi perfino. Ma non spezzarsi”. Un’idea che prende linfa dalla leggenda giapponese secondo cui ognuno ha un invisibile filo rosso attaccato al mignolo che lo lega indissolubilmente alla persona a cui è destinato, e nonostante il tempo, le variabili e la distanza, potrà annodarsi, allungarsi ma mai rompersi, conducendo sempre a quella persona. Un filo, insomma, che è forza e fragilità insieme, che mette in ordine il mondo, che è ribelle ed insiste, avvicinando gli estremi, ricucendo i vuoti e le assenze, le memorie perdute, le sfide della quotidianità. “Un filo rosso. Disteso come un gomitolo di eventi. Una tempesta di vita che scorre. Una grazia, una danza. E il conforto di un legame a prescindere, la promessa che siamo”.

L’apertura delle prevendite per la lectio di Alessandro Baricco partirà lunedì 3 febbraio 2025 alle 13.00 sul sito web: www.lentezza.org

Comunicato Stampa: Festival della Lentezza a Parma