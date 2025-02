Vincen Garcia live al Visioninmusica 2025

Share

Si avvia verso il tutto esaurito il secondo concerto della stagione Visioninmusica 2025: Vincen Garcia si prepara a conquistare il pubblico dell’Auditorium Gazzoli di Terni dove salirà sul palco venerdì 7 febbraio alle ore 21:00 accompagnato da Andoni Narvaez alla chitarra, Manu Pardo alla tromba, David Cases al sassofono e Jairo Ubiano alla batteria. Il poliedrico musicista spagnolo, che mescola influenze jazz, soul e musica latina in una combinazione irresistibile, promette di incantare il pubblico con una performance dal vivo ricca di emozione ed energia.

Dopo il successo del primo appuntamento, inaugurato da Tullio De Piscopo, Visioninmusica, sotto la direzione artistica di Silvia Alunni, conferma ancora una volta la propria capacità di presentare artisti di livello internazionale, portando sul palco sonorità originali e ricercate.

Vincen García è riconosciuto come uno dei più importanti bassisti della scena jazz e funk contemporanea a livello internazionale. La sua crescente notorietà lo ha reso tra i musicisti più seguiti al mondo, totalizzando centinaia di migliaia di fan e milioni di visualizzazioni e interazioni sulle principali piattaforme di streaming. Vincen è apprezzato per la sua straordinaria tecnica e per un’inesauribile vena creativa, elementi che emergono con forza in ogni sua esibizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale.

Si è esibito in alcuni dei più prestigiosi festival globali, tra cui il Montreux Jazz Festival in Svizzera, il North Sea Jazz Festival nei Paesi Bassi e il Pori Jazz Festival in Finlandia. Il suo ultimo lavoro discografico, Ventura, ha ricevuto un’accoglienza entusiastica in capitali culturali come Madrid, Parigi, Londra, Los Angeles e New York. Questo album segna un capitolo fondamentale della sua carriera, ottenendo recensioni eccellenti e un forte consenso da parte del pubblico. Forte di oltre 14 anni di esperienza, Vincen ha sviluppato uno stile personale che fonde funk, fusion, jazz e hip-hop, caratterizzandosi per una ritmica intricata ed energica, che è ormai il suo tratto distintivo.

In aggiunta, García è un turnista molto richiesto, avendo condiviso il palco con artisti di fama mondiale come Cory Wong e Jesús Molina, ampliando così il suo raggio d’azione e consolidando la sua presenza sulla scena musicale internazionale. Ormai affermato tra i più rilevanti artisti spagnoli del momento, continua a portare la sua musica a un pubblico sempre più ampio ed entusiasta. Il suo percorso artistico è destinato a sorprendere e incantare ancora a lungo.

Sito ufficiale: vincengarcia.com

I biglietti per il concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket.it.

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni