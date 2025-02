Al via i lavori per i Premi Amnesty 2025

Come sempre a inizio anno partono i lavori per la 28ª edizione di “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, il festival che celebra l’unione tra musica e diritti umani. L’appuntamento si terrà nel centro storico di Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025, con ulteriori momenti significativi che saranno annunciati prossimamente.

Per la sezione Big del Premio Amnesty International Italia, è possibile segnalare all’indirizzo info@vociperlaliberta.it, entro il 24 febbraio 2025, canzoni pubblicate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 interpretate da artisti italiani noti e dedicate ai temi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Una commissione congiunta di Amnesty International Italia e Voci per la Libertà selezionerà dieci brani che saranno valutati da una giuria di esperti (giornalisti, conduttori, accademici, referenti di Amnesty International e Voci per la Libertà). Tra questi verrà scelto il vincitore del Premio Amnesty International Italia – sezione Big.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato in passato ad artisti come Francesco Guccini, Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Subsonica e Diodato, testimonia l’impegno del festival nella promozione dei valori di libertà, uguaglianza e giustizia attraverso la musica.

Per la sezione Emergenti del Premio, è online il bando di concorso riservato a cantautori e band con brani sui diritti umani, in qualsiasi lingua o genere musicale. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 aprile 2025, con un’opportunità speciale per chi si iscrive entro il 3 marzo: tra queste prime candidature verrà infatti selezionato uno degli otto semifinalisti che si esibiranno a Rovigo il 18 e 19 luglio.

Tra gli otto, i migliori cinque accederanno alla finale del 20 luglio, durante la quale una giuria di esperti assegnerà il Premio Amnesty International Italia – sezione Emergenti.

Il vincitore avrà accesso a premi come la produzione di un videoclip o di un singolo, oltre all’inserimento in un album o playlist insieme ai big. Tutti i finalisti potranno beneficiare di ulteriori collaborazioni con l’associazione Voci per la libertà, partecipando a concerti, laboratori scolastici, eventi turistici e altre iniziative durante l’anno. Il bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival: www.vociperlaliberta.it.

Il 2024 di “Voci per la Libertà” si è concluso il 10 dicembre, anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, con la pubblicazione della playlist della 27ª edizione su Spotify (https://open.spotify.com/playlist/4pIy7IcXjexptwjJrUAWQ6?si=A-GEFpfjQDOMC9BdgDl3nA). Tra i brani spiccano quelli dei vincitori Diodato, con “La mia terra” per la sezione Big, ed Emanuele Conte, con “Proiettile Bambolina” per la sezione Emergenti, accanto agli ospiti del festival e ai finalisti, in una tracklist ricca di stili e contenuti uniti dai valori universali dei diritti umani.

“Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty” è un’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Voci per la Libertà e da Amnesty International Italia. Per ulteriori aggiornamenti: www.vociperlaliberta.it e www.amnesty.it.

