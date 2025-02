Bob Sinclar e Michael Ekow insieme con “Take It Easy On Me”

Share

Siamo entusiasti di presentare il nuovo singolo di BOB SINCLAR & MICHAEL EKOW in tutte le radio da venerdì 7 Feabbraio 2025!

“Take It Easy On Me” è incentrata sull’esplorazione di nuovi suoni e sulla ricerca di nuovi modi per dare vita alla musica house. Con una forte influenza inglese, il brano combina l’innovazione con l’amore per le radici del genere.



La musica house è sempre stata legata alla connessione, al ritmo e all’energia, e questo disco rimane fedele a questo spirito. BOB SINCLAR & MICHAEL EKOW vogliono riportare la musica house alle sue origini, celebrando la sua storia e dandole un tocco moderno.



Se amate la musica che vi emoziona, sia fisicamente che emotivamente, questo è un brano da non perdere. Il loro messaggio è: “Unitevi a noi nel mantenere viva la musica house per la prossima generazione”.

Comunicato Stampa: Mark Imbruglia