Nayt annuncia nuove date del suo tour nei palazzetti

A seguito del grande successo del suo ultimo album e del tour nei club tutto sold-out in partenza a marzo, Nayt annuncia nuovi appuntamenti per il 2025, che lo vedranno protagonista in tutta Italia con 11 concerti. Partirà da Pistoia l’8 luglio per poi concludere con il gran finale con due date nei palazzetti italiani il 23 ottobre a Roma, Palazzo dello Sport e il 25 ottobre a Milano, Unipol Forum.

Il 22 novembre 2024 è inoltre uscito il suo nuovo album “Lettera Q”, via Columbia Records/Sony Music Italy, che sarà protagonista del tour nel 2025.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 5 febbraio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

A partire dalle ore 11:00 di giovedì 6 febbraio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di venerdì 7 febbraio su livenation.it.

Il talento di NAYT nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente.



LE DATE

8 luglio – Pistoia Festival, Piazza Duomo

9 luglio – Bologna, Bonsai, Parco delle Caserme Rosse

11 luglio – Lignano, Nottinarena – Arena Alpe Adria

15 luglio – Genova, Live in Genova Festival – Arena del Mare Area Porto Antico

18 luglio – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

19 luglio – Bari, Fiera del Levante – Locus Festival

22 luglio – Catania, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

24 luglio – Termoli Summer Festival, Arena del Mare 42º15º

26 luglio – Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival, Castello Pasquini

23 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

25 ottobre – Milano, Unipol Forum



LA GRANDE FUGA TOUR – LE DATE:



23 marzo – Vox – Nonantola (MO) – SOLD OUT

25 marzo – Teatro Cartiere Carrara – Firenze – SOLD OUT

27 marzo – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO) – SOLD OUT

30 marzo – Palapartenope – Napoli – SOLD OUT

1 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

2 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

3 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

6 aprile – Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

8 aprile – Fabrique – Milano – SOLD OUT

9 aprile – Fabrique – Milano – SOLD OUT





NAYT

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Negli ultimi anni ha dato prova di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione, cercando in ogni occasione di creare un dialogo costruttivo e un legame con il pubblico. Il suo è un messaggio diretto, ma anche molto coraggioso, che sfida la superficialità ormai dilagante nel mondo sordo e cieco in cui viviamo. Un percorso di scoperta di sè e dell’altro, un viaggio dell’animo umano, caratterizzato da una commistione con linee più melodiche e musicali, che dai tre capitoli di Raptus, passando per MOOD (oro) e DOOM (oro), è arrivato fino ad HABITAT (oro) e HABITAT: tour e che ha trovato nella dimensione del live la sua massima e catartica espressione.

