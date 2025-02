“Nun fa male” il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo

Share

Un altro prezioso tassello arricchisce la discografia di Alessandra Tumolillo. Nun fa male è il primo inedito dell’artista napoletana fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali per BMG, estratto dall’EP in uscita nei prossimi mesi.

Nun fa male è un inno alla resilienza, un pezzo che racchiude l’anima di Alessandra: una fusione di sonorità moderne e tradizione napoletana, capace di raccontare emozioni universali con un tocco autentico e personale, anche grazie al delicato giro di accordi della sua inseparabile chitarra.

«La canzone parla di come, a volte, l’alternativa alla sofferenza sia quasi quella di spegnere i sentimenti, per non rischiare di farsi male. Ma sotto questa corazza di protezione, c’è una speranza che emerge timidamente, quasi come una luce in fondo al tunnel» – racconta Alessandra.

Anche Nun fa male si unisce al mosaico sonoro di Postcards From Naples che ci permetterà di immergerci completamente nella visione artistica di Alessandra: una poesia contemporanea in musica dedicata alla sua bella Napoli.

ALESSANDRA TUMOLILLO, cantautrice e chitarrista del roster BMG, nasce a Napoli da genitori musicisti e si dedica fin da giovanissima agli studi musicali. Già diplomata al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, si specializza alla Berklee School di Boston e al Conservatorio G. Verdi di Milano. Numerose sono le sue esibizioni dal vivo, vantando importanti collaborazioni live – tra le quali Negramaro, Tosca, Venerus, Jake Sherman, Mario Rosini – e televisive con Stefano De Martino (“Bar Stella” su Rai 2) e Luca Barbarossa (“Radio2 Social Club”). Due dei suoi brani inediti sono diventati colonne sonore di due film prodotti da CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale. Alessandra, che con la sua musica ha già conquistato il piccolo e grande schermo, è un vero e proprio talento nel rivisitare i classici napoletani che, attraverso le sue corde, vestono di un’elegante modernità. A fine febbraio 2024 pubblica in digitale il singolo Si t o ssapesse dicere, personale versione in musica di Alessandra dell’omonima poesia di Eduardo De Filippo nonché colonna sonora dei titoli di testa del film “Romeo è Giulietta” del regista Giovanni Veronesi. A giugno 2024 è protagonista dell’opening act delle prime date live negli stadi dei Negramaro al Maradona di Napoli e al San Siro di Milano, esibendosi sulle note di “Quando” e “Uè man!” di Pino Daniele. Grandi emozioni durante il live, quando Alessandra ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per condividere una speciale e unica versione di “Napule è”, coinvolgendo il pubblico del Maradona in un momento indimenticabile, connubio perfetto di talento, passione e amore per la musica. Luna Nova, Reginella e Malafemmena i primi tre singoli estratti da Postcards From Naples, il nuovo progetto discografico in uscita prossimamente. Postcards From Naples vuole essere un ponte tra passato e presente, un viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una città senza tempo riproposte da Alessandra in un’inedita veste chitarra-voce.

