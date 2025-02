“Tootsie” al Sistina con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti

Share

Cresce l’attesa per il debutto a Roma del Musical “Tootsie” firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo che, forte del grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour iniziato lo scorso novembre, vedrà la prestigiosa presenza di Robert Horn, autore del libretto e vincitore del Tony Award per questo titolo, e di David Yazbek, autore della colonna sonora e dei testi di “Tootsie” oltre che di “The Full Monty” e candidato al Tony Award per la colonna sonora di entrambi i titoli, che voleranno a Roma dagli Stati Uniti proprio per assistere alla Première di giovedì 13 febbraio al Teatro Sistina e applaudire l’adattamento italiano della loro “creatura” firmato da Piparo.

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, “Tootsie” -tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman- sarà in scena a Roma fino al 9 marzo con due nuove settimane di programmazione, aggiunte per far fronte alla grande richiesta del pubblico del Teatro Sistina che ha già acquistato 10mila biglietti per un totale complessivo, in questa prima parte del Tour, di quasi 50mila spettatori.

Divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere, “Tootsie” -in scena per la prima volta in Italia- è interpretato dall’inedita ma affiatatissima coppia formata da Paolo Conticini, già protagonista acclamato di successi come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”, ed Enzo Iacchetti che torna finalmente al Musical dopo il grande successo personale ottenuto nei panni di Zazà ne “Il Vizietto”. Sul palco, con un grande cast di artisti, le scenografie di Teresa Caruso, le coreografie di Roberto Croce, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Umile Vainieri, il suono di Stefano Gorini, l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.

“Come sempre il Teatro arriva più in fondo e in modo più diretto al cuore dei temi fondamentali della nostra società”, afferma Massimo Romeo Piparo. “In un momento in cui si fa tanto parlare (o urlare) di temi così delicati e sensibili come “sessismo”, “patriarcato”, “identità”, Tootsie, con leggerezza e grande ironia, oltre che con la ineguagliabile forza della musica, li rappresenta in modo chiaro e deciso, affidando a poche ma significative indimenticabili battute la prova di quanta confusione ci sia ancora oggi tra “essere” e “apparire”. Nella versione teatrale si aggiunge anche una caustica e pungente critica all’intero mondo dello show business in cui –purtroppo- la differenza tra i sessi è ancora marcatamente segnata. La mia versione italiana –continua Piparo– tiene fedelmente conto dell’indirizzo dato dagli autori e ne esalta tutta l’ironia e la rinnovata comicità, integrandola grazie anche alla grande ispirazione che una inedita e strepitosa coppia di attori come Conticini e Iacchetti mi hanno fornito. Un cast di grandissimi professionisti, tutti perfettamente aderenti ai propri ruoli, ha completato la ricetta che mi ha permesso di offrire al pubblico italiano un prodotto attualissimo, scorrevole e di grande intrattenimento, che per la prima volta in Italia viene rappresentato dopo il suo successo a Broadway. Tootsie è un (meritato e doveroso) inno alle donne, uno spettacolo al femminile anche quando a parlarne… sono gli uomini, che potremmo condensare nella celeberrima battuta finale: “sono stato un uomo migliore con te, da donna…di quanto non lo sia stato con le altre donne…da uomo. Devo solo imparare a farlo…senza la gonna!”

“Tootsie” è classificato come una delle migliori commedie di tutti i tempi nella lista stilata dall’American Film Institute e acclamato come “Il Musical più divertente di Broadway!” (The New York Post), oltre ad aver ricevuto l’incredibile cifra di 11 nomination agli Oscar del Musical (Tony Award), tra cui quello per il miglior musical e la migliore colonna sonora originale.

Lo spettacolo racconta la storia di Michael Dorsey (Paolo Conticini), un bravo attore con un particolare talento per… non riuscire a mantenere un lavoro. Avvilito e disoccupato, Michael decide di fare un ultimo, disperato tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta al provino del musical sequel di Giulietta e Romeo travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un’ottima performance, lo vince. In una fulminea ascesa verso la celebrità di Broadway, Michael (travestito da Dorothy) diventa presto un’attrice amatissima dal pubblico ma, mentre il lavoro comincia ad andare a gonfie vele, Michael si innamora di una sua collega. Sarà il suo amico e coinquilino Jeff (Enzo Iacchetti), uno squattrinato ma navigato scrittore che per sopravvivere gestisce un ristorante, a metterlo di fronte alla realtà, facendogli realizzare che mantenere quel successo “di attrice” è molto più difficile di quanto si possa aspettare.

Con il suo ritmo serrato, una vicenda incredibilmente attuale e la coinvolgente colonna sonora suonata dal vivo dall’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, “Tootsie” è una commedia brillante e piena di colpi di scena che si prende amabilmente gioco dell’intero mondo dello show business con le sue dinamiche distorte, in cui “merito” e “scorciatoia” spesso si confondono. Ma la storia di Michael, grazie anche allo scoppiettante rapporto con il suo alter-ego Jeff, offre anche l’occasione per riflettere su temi importanti, come l’amore e il rapporto tra i sessi, l’identità e il ruolo della donna nella società, la genialità e il coraggio di rischiare per guadagnarsi un’opportunità per emergere. Celeberrima la frase finale che il camaleontico Dustin Hoffman rivolge alla sua amata nel disperato tentativo di “giustificare” il suo scambio di identità: “Sono stato un uomo migliore con te da ‘donna’, di quanto lo sia stato con le altre donne da ‘uomo‘”.

La realizzazione di Tootsie- unitamente alla produzione di “West Side Story” ha sancito per Peeparrow Entertainment e per il Teatro Sistina l’inizio dell’importante partnership con Fineco che per un biennio sarà Main Sponsor delle rispettive attività. Una collaborazione prestigiosa e di grande qualità che vede affiancate due realtà molto affermate nei rispettivi ambiti.

TOOTSIE

Musica e testi di David Yazbek

Libretto di Robert Horn

Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoffman

Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Umile Vainieri Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Paolo Conticini nel ruolo diMichael Dorsey/ Dorothy Michaels

con la partecipazione di Enzo Iacchetti nel ruolo di Jeff

E con

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso-Gea Rambelli / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Nico Colucci / Clark

Fabrizia Scaccia / Suzie

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Matteo Germinario

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Denis Scoppetta

Orchestra

Emanuele Friello – Direttore/Key 2

Stefano Marazzi / Pierpaolo Ferroni – Batteria

Guerino Rondolone – Basso

Simone Gianlorenzi – Chitarra

Federico Zylka / Feliciano Zacchia – Key 1

Antonio Padovano – Tromba 1

Andrea Di Pilla – Tromba 2

Stefano Coccia – Trombone

Fabrizio Dottori – Reed 1 Clar/Sax/Flauti

Alessandro Tomei – Reed 2 Clar/Sax

Monica Canfora – Violino

Zsuzsanna Krasznai – Violoncello

TOUR ITALIANO

dall’1 al 2 novembre 2024 ASSISI Teatro Lyrick

dall’8 al 10 novembre 2024 UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine

dal 22 al 24 novembre 2024 BARI Teatro Team

dal 27 novembre al 15 dicembre 2024 NAPOLI Teatro Diana

dal 26 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 MILANO Teatro Manzoni

dal 5 al 6 gennaio 2025 TRENTO Teatro Auditorium Santa Chiara

dall’11 al 12 gennaio 2025 PIETRA LIGURE Teatro Moretti

dal 18 al 19 gennaio 2025 GENOVA Politeama Genovese

dal 25 al 26 gennaio 2025 VARESE Teatro di Varese

dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 BOLOGNA Teatro EuropAuditorium

dal 13 febbraio 2025 ROMA Teatro Sistina

dal 14 al 16 marzo 2025 REGGIO EMILIA Teatro Municipale Romolo Valli

dal 21 al 23 marzo 2025 FIRENZE Teatro Verdi

dal 28 al 30 marzo 2025 TORINO Teatro Colosseo

Comunicato Stampa: Federica Fresa