Giveon è tornato, da oggi in radio con “Twenties”

Da oggi è in radio e disponibile in digitale “TWENTIES”, il nuovo singolo del cantautore R&B più volte certificato platino e sette volte nominato ai GRAMMY®, che segna la sua prima uscita come artista solista dal 2022.

Online anche il videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=F5S0rnc3828.

La voce melodiosa di GIVEON ha attirato fan in tutto il mondo, sia nei concerti dal vivo che sulle piattaforme digitali. Con TWENTIES (prodotto da Sevn Thomas, Maneesh Bidaye, Jahaan Sweet, Matthew Burnett, Jeff Gitty), il cantautore prtosegue questo percorso mettendo la stessa passione in ogni incontro con il pubblico. Accompagnato da una band, nel video GIVEON dà vita a quell’energia nostalgica presente nel brano, grazie anche alla visione di Russier, il regista e autore dietro i video di SIR e Future/Metro Boomin.

Nel 2025 GIVEON è pronto a costruire la sua eredità e ad arricchire il suo già solido catalogo. Quest’anno è anche il quinto anniversario del suo progetto di debutto Take Time, seguito dall’acclamato When It’s All Said and Done…Take Time, fino al suo primo album ufficiale, Give or Take del 2022. Tutti questi lavori hanno consolidato la posizione dell’artista di Long Beach come una delle più brillanti e prolifiche nuove stelle dell’R&B.

Il suo più grande successo, Heartbreak Anniversary, è stato recentemente certificato Platino per la sesta volta, insieme a Like I Want You, che ha raggiunto la certificazione 3 volte Platino. Le sue canzoni All to Me, Favorite Mistake e The Beach hanno tutte ottenuto la certificazione Platino. Tra i singoli che hanno raggiunto la certificazione Oro ci sono Lost Me, Vanish, Last Time, Lie Again e World We Created.

Tra i suoi successi di pubblico e critica c’è anche il brano vincitore di un GRAMMY® Peaches con Justin Bieber, il debutto nella Top 5 della classifica Hip Hop/R&B Albums di Billboard e la certificazione Platino dalla RIAA per il singolo For Tonight.

Nonostante la sua breve pausa, la traiettoria da superstar di GIVEON è rimasta intatta. Di recente ha collaborato con l’artista nominato ai GRAMMY® Teddy Swims per il singolo Are You Even Real, e con la star dell’Afrobeats Ayra Starr in Last Heartbreak Song, a dimostrazione della sua versatilità e capacità di spaziare tra generi diversi.

Comunicato Stampa: Ylenia Micaletto