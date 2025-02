“Ora che non ho più te” in arrivo 4 remix esplosivi

Share

“Ora che non ho più te”, primo singolo estratto da “ALASKA BABY”, ultimo album di Cesare Cremonini, fin dalla sua uscita ha scardinato tutte le classifiche ed è stato uno dei singoli di maggior successo del 2024 con oltre 100 milioni di ascolti.



Fin da subito tantissimi Dj si sono esibiti spontaneamente, con grande creatività, nel realizzare personali remix di questa traccia e 4 di queste innumerevoli versioni, firmate da alcuni dei dj più influenti nel panorama nazionale e internazionale come Benny Benassi, Deborah De Luca, DJ Ralf, Samuele Sartini e Nicola Zucchi, sono state fissate sul supporto fisico per eccellenza, il vinile, grazie ad un’idea del produttore Marco D’Ubaldo.



“Ora che non ho più te Remix” uscirà il 21 di marzo in un’esclusiva edizione limitata (500 copie numerate) su vinile bianco. Preorder disponibile da venerdì 7 febbraio (oggi) sul sito www.cinedelic.com o presso Discoteca Laziale.



I supereroi del Dancefloor che hanno firmato queste versioni di “Ora che non ho più te” sono:

•⁠ Benny Benassi, Deejay e produttore discografico di fama internazionale, pioniere dell’electro house, un genere portato nel mainstream dalla sua hit del 2002 “Satisfaction”. Nel 2008 ha ricevuto anche il Grammy Award per il miglior remix.

•⁠ ⁠Deborah De Luca, la quota rosissima che nel suo remix riflette il suo stile: una solida base techno che miscela sapientemente elementi melodici e minimalisti

•⁠ DJ Ralf, lo ‘zio’ dell’underground, che con il fidato Fresco al suo fianco si cimenta in un lungo remix Future Acid House.

•⁠ Samuele Sartini e Nicola Zucchi, rispettando l’anima della versione originale, la proiettano in una dimensione più club, arricchita da un riff che ne esalta l’intensità.



“Ora che non ho più te Remix” esce su etichetta Mondo Groove, sublabel di Cinedelic Records nota per le sue curatissime edizioni. Licenza di Universal Music Italia.



Questa la tracklist di “ORA CHE NON HO PIÙ TE Remix”: SIDE A 1) Ora che non ho più te – BENNY BENASSI (Club Mix 5:00); 2) Ora che non ho più te – DEBORAH DE LUCA (Remix 5:47); SIDE B 1) Ora che non ho più te – DJ RALF (Remix 8:34); 2) Ora che non ho più te – SAMUELE SARTINI – NICOLA ZUCCHI (Remix 4:38)

Comunicato Stampa: Elena Moretti-Cesare Cremonini