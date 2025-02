Al The Square di Firenze in scena il dramma psicologico “Orphans”

Da venerdì 14, ore 20.45 a domenica 16 febbraio, ore 16.30, una esperienza immersiva nel dramma firmato dal britannico Dennis Kelly e messo in scena in Italia da Nuovo Teatro Tempesta, con la regia di Marco Bartolini.

Il testo, premiato al Fringe Festival di Edimburgo, è opera del britannico DennisKelly, che ha debuttato nel 2003 e da allora ha prodotto oltre 20 spettacoli teatrali, 4 serie tv e moltissimi lavori diversi. Ha vinto, tra gli altri premi, il Tony Award per Matilda the Musical nel 2013 e l’Emmy per la serie Utopia nel 2014. “Orphans” è ispirata in parte dalle sue esperienze personali nel sud-est di Londra: dopo essere stato gravemente aggredito per aver rovesciato il gelato di un altro uomo, e poi rapinato, la sua reazione immediata è stata quella di cercare la catarsi: – “L’ho trasformato in un’opera teatrale”.

La compagnia Nuovo Teatro Tempesta è stata fondata a Firenze nel 2024, per mettere in scena delle storie, che cambiano chi le ascolta, partendo da autori contemporanei ed emergenti. A The Square la compagnia, diretta da Marco Bartolini, propone una esperienza immersiva, offrendo al pubblico di mangiare insieme agli attori in scena lo stesso piatto.

Una storia di scelte impossibili fra la famiglia e ciò che è giusto. Danny e Helen sono a cena per celebrare la loro seconda gravidanza, quando il fratello di lei, Liam, irrompe nell’appartamento con una maglietta ricoperta di sangue. Afferma di essersi imbattuto in una persona che è stata aggredita, ma più descrive gli eventi, più la sua storia diventa strana e poco credibile. Cosa è successo davvero? E come potranno tutti e tre vivere con le conseguenze? “Orphans” esplora temi della responsabilità personale e della coscienza sociale. Pone i personaggi nella situazione in cui dovranno scegliere tra famiglia e giustizia, e poi mostra come la bussola morale di un essere umano può girare quando i suoi valori entrano in conflitto con la realtà. Ma questa drammaturgia è molto più della storia di una famiglia che soffre a causa delle azioni di un uomo. È anche un’aperta dissertazione sulla natura del male: le emozioni incontrollabili, il razzismo, la spirale di violenza, il sottile strato di “civiltà” che può essere frantumato così facilmente.

Comunicato Stampa: Sara Bertolozzi