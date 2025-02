Al Teatro Lo Spazio va in scena “A porte chiuse”

Share

Debutta al Teatro Lo Spazio, dal 21 al 23 febbraio, A PORTE CHIUSE “l’enfer, c’est les autres” di Jean Paul Sartre con la regia di Alessia Tona.

Il dramma ha inizio con un Valletto che introduce in una stanza un uomo chiamato Garcin. La stanza non ha nulla: né finestre né specchi. Si capirà presto che è un luogo dell’inferno.

In seguito, due donne raggiungeranno Garcin: Inès e Stella. Attendono tutti il momento della tortura, ma nessun altro entra nella stanza. Pian piano i personaggi comprendono di essere lì per torturarsi a vicenda, con domande e commenti sulla loro vita precedente, sui delitti, miserie, desideri e passioni.

I personaggi sono in grado di vedere ciò che accade sulla Terra nella misura in cui ciò riguarda ancora loro, ma a mano a mano la connessione si fa più labile e le visioni scompaiono, lasciandoli da soli con loro stessi e con gli altri due. La porta però è sempre rimasta aperta ma nessuno dei tre sarà in grado di lasciare la stanza, imprigionati nella rete di rapporti che hanno creato.

Note di Regia

Il non luogo, l’inferno, diventa lo scenario di questa pièce teatrale scritta da Jean Paul Sartre nel 1944. L’interesse per questo testo è stato immediato. Sono molte le domande che mi sono posta e ci siamo posti su questi personaggi apparentemente mostri ma usati dal carnefice più grande: la società. Continuo a credere che dall’avvento dei social questa oppressione, questo voler necessariamente essere, stia diventando un male irreparabile in ognuno di noi. E allora Sartre ci porta immediatamente a riflettere sull’azione negativa che spesso agiamo o subiamo in questa relazione ossessiva con l’apparire. “A porte Chiuse” rappresenta uno spaccato feroce e graffiante che prende forma in un inferno personale da cui noi vi è via d’uscita. Non esiste remissione dei peccati per i protagonisti di quest’opera, ma solo un lento calvario che durerà per sempre. Sono Garcin, Inès e Stella i protagonisti del dramma del giudizio collettivo; in essi vittima e carnefice sono la stessa persona. Non lo siamo forse tutti? In questo gioco crudele di solitudine e oppressione riaffiorano i ricordi di ciò che è stata la loro vita ed emerge, con tutta la sua forza, l’animalità dell’essere umano capace di compiacersi del proprio brutale compiuto. La verità risuona disarmante: ogni uomo rappresenta una trappola per l’altro e per sé stesso. Un dramma attualissimo che racconta una profonda crisi esistenziale che lacera dentro, in questi anni di nuovo medioevo, non solo i protagonisti della storia ma tutti noi. È il giudizio alienante dell’altro, la voracità con cui cerchiamo l’affermazione di noi stessi negli occhi altrui che spinge a compiere atti di qualsiasi sorta. L’ uomo si aggira nel mondo con crudeltà e con estremo bisogno di comprensione, come se l’essenza umana vivesse solo nello sguardo di chi osserva. Ne abbiamo davvero bisogno? Quanto a fondo conosciamo il nostro Io? La nostra essenza, il nostro volere reale? Siamo costretti ad usare ed essere usati per compiacere. La scena è scarna, provvista solo di sedute trasparenti e due oggetti. Elementi stabili e instabili allo stesso tempo che regalano ai protagonisti una parvenza di solidità a ricordo della loro precedente vita. I racconti del passato e le visioni del presente cominciano a prendere forma con immagini sfuocate. Un assaggio di ciò che avviene in loro assenza nel mondo che tanto hanno indegnamente vissuto lacera ancora di più quel che resta di queste anime dannate. Ma è in questo luogo lontano dall’immaginazione comune che finalmente avranno modo di conoscersi realmente. Nel tormento dell’eternità saranno liberi. Ameranno soffrire e farsi del male a vicenda, aggrappati al delirio e ai ricordi, consapevoli di non poter tornare mai più indietro.

