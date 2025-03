Indira Paganotto all’Echoes Music & Art Festival

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Si arricchisce il cast dell’Echoes Music & Art Festival, il 9 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli! Dopo i già annunciati Chemical Brothers, in Arena in djset per l’unica data italiana estiva del loro nuovo tour, sarà il sound visionario della producer spagnola Indira Paganotto a incantare la foresta elettronica del Pineta Stage!

Dopo Il soldout del 2014, il duo britannico più celebre del mondo è pronto a ritornare a Gallipoli nell’unica data italiana estiva del nuovo tour per trasformare l’Arena in una discoteca labirinto invasa da un ritmo ipnotico, con uno strepitoso djset per un evento unico! I Chemical Brothers sono pionieri del big beat, protagonisti assoluti della scena elettronica dagli anni 90 in poi, remixers sopraffini, e soprattutto inventori del dj set che, scandito da luci e visuals strabilianti, è diventato un vero e proprio trascinante show da grande pubblico. Ledwall, megaschermi, laser ed effetti speciali spettacolari andranno a creare uno spettacolo nello spettacolo per la straordinaria esibizione dei Chemical, in un coinvolgente crescendo di luci e note che preannuncia numeri da record e prevede arrivi da tutta Europa per assistere all’imperdibile show!

Indira Paganotto è una delle figure più importanti nel panorama musicale spagnolo. I suoi set sono pieni di energia e di una danza irresistibile. Negli ultimi 13 anni, ha trasformato l’industria della musica dance, diventando la forza trainante di un nuovo suono: il psy-techno. La sua collaborazione di debutto con Nina Kraviz nel 2023 per “White Horse” su Trip è stata accompagnata dal lancio della sua etichetta ARTCORE e dall’EP “Guns & Horses”. Oggi, ARTCORE è all’avanguardia del movimento psy-techno, un genere che l’etichetta ha saputo plasmare attraverso le sue ultime 15 uscite. Si proietta verso il 2025 con palchi curati da ARTCORE nei più grandi festival del mondo.

Echoes Music & Art Festival è un festival in cui elettronica e arte si fondono in uno spettacolo unico su 7 palchi. “Echoes” significa “echi” e richiama la risonanza del suono nello spazio e nel tempo, evocando il leggendario brano dei Pink Floyd. Un’esperienza immersiva che fonde musica, arte e performance in un’unica dimensione sensoriale: il festival celebra la connessione tra le persone, la musica e l’arte, creando un’atmosfera di interazione e condivisione. Ogni palco e installazione artistica sarà un’eco di vibrazioni, emozioni e creatività, unendo generazioni e culture, in un percorso multisensoriale tra i sette palchi immersi nella natura le aree street food & chill zone, spazi artistici con installazioni interattive, performance live e digital art.

#EchoesFestival2024 #MusicAndArtExperience #FeelTheEchoes

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella eventi che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli.

Ma anche cabaret, teatro, street food e sport.

Il RAFFO PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Il RAFFOPARCO GONDAR è l’unico parco tematico nel Sud Italia che abbia ospitato grandi artisti nazionali e internazionali con i live di Manu Chao, Sean Paul, Snoop Dogg, Major Lazer, The Prodigy, Skunk Anansie, Blanco Ska-P, Damian Marley, Caparezza, J-ax, Pinguini Tattici Nucleari, Shaggy, Moderat, Battiato, Salmo, Pino Daniele, Carmen Consoli, Fedez, TheGiornalisti, Coez, Litfiba, Subsonica, Mannarino, De Gregori, Fabri Fibra, Ghali, Negrita, Rkomi, tra gli altri; e i dijset di The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, David Guetta, Martin Garrix, Hardwell, Bob Sinclar, Dimitri Vegas & Like Mike, Nina Kraviz, Amelie Lens, Sven Vath, Ritchie Hawtin, Marco Carola, Tale of Us, Steve Aoki, e molti altri ancora.



Biglietti disponibili su Vivaticket – https://www.vivaticket.com/it/ticket/echoes-music-art-festival-the-chemical-brothers-indira-paganotto/260943



Per info e aggiornamenti

+39 3278215783

https://www.raffoparcogondar.com

https://www.instagram.com/RaffoParcoGondar_Gallipoli

https://www.facebook.com/RaffoParcoGondar

Comunicato Stampa: Angela De Simone Local