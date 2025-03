“Amélie” il nuovo singolo di soap

Share

«E come fai a dirmi che sto bene da sola

se è tutto in disordine?»

Dopo aver dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico con “Amélie”, soap torna oggi con “Occhi Viola (seule)” (https://sugarmusic.lnk.to/OcchiViola; Sugar Srl), una traccia che dà voce al senso di smarrimento e solitudine di un’intera generazione.

Il nuovo brano è un viaggio profondo e intimo dentro la mente di soap, il racconto di chi si sente spesso fuori luogo, smarrito in un contesto che sembra non capire le proprie inquietudini. Con “Occhi Viola (seule)” l’artista ci racconta di quanto possa sembrare difficile a vent’anni trovare il proprio posto nel mondo, e di come questa confusione possa talvolta trasformarsi in disprezzo verso se stessi.

‭«In “Occhi Viola (seule)” racconto del disordine mentale e letterale che è stato da sempre protagonista della mia vita e che, soprattutto negli ultimi anni, ha preso sempre più spazio. In qualche modo però il brano vuole suscitare anche un senso di rinascita e di cambiamento, attraverso la mia storia voglio essere d’aiuto a me stessa e a chiunque si senta descritto dalle mie parole», spiega l’artista.

Una riflessione profonda sulla solitudine che nasce dall’incertezza, un invito a confrontarsi con le proprie paure, ma anche un modo per ricordarci che non si è mai davvero da soli in questa ricerca di sé.

“Occhi Viola (seule)” e “Amélie” segnano una vera e propria svolta nel percorso artistico di soap, un passo importante verso l’esplorazione di nuove sonorità e verso una scrittura più consapevole e profonda. La forte esigenza dell’artista di fare musica e trovare la propria strada l’ha portata a trasferirsi a Milano, città che le ha dato l’opportunità di mettersi alla prova e crescere, sia sul piano artistico che personale.

soap è nel panorama italiano un unicum, capace di fondere nei propri brani l’italiano e il francese, cogliendo con la seconda sfumature altrimenti irraggiungibili. Cresciuta in due culture diverse, tra Italia e l’Algeria francofona, Soap è in grado di intercambiare le due lingue donando un valore aggiunto alla sua musica che, con una naturalezza innata, ha sempre un sapore internazionale. Il tutto accomunato dalla freschezza dei vent’anni, ma anche dall’inquietudine dei primi amori adolescenziali e delle prime delusioni che questi portano con sé.

Come per “Amélie”, anche l’arrivo di “Occhi Viola (seule)” è stato anticipato, nelle scorse settimane, da “soap opera”, uno speciale format sui profili social dell’artista che racconta l’evoluzione in corso nella sua musica. Ed è proprio nell’ultimo video che soap ci dà un assaggio di quello che sarà il suo nuovo brano.

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola e con il tempo scrive i primi testi, con la volontà di trasmettere a chi ascolta tutta la malinconia che ha dentro, ma anche un senso di rinascita. Sophie diventa soap il 15 settembre 2022, giorno in cui è uscito il suo primo singolo da indipendente, manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la generazione z. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, pubblicando nella prima parte del 2023 “domani forse” e “macchina argento”, che riscuotono attenzione e consensi. Nella seconda metà del 2023 Soap pubblica altri due singoli: “via del corso” e “cuori in pista”. A gennaio 2024 è uscito il singolo “cercavi di più”, seguito a marzo da “parole violente”. Nello stesso anno l’artista è stata inoltre selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo a maggio la 18ª edizione del Miami Festival. “⁠Macchina argento” è stata scelta tra le colonne sonore della seconda stagione di “Prisma”, su Amazon Prime Video. Con “Amélie”, uscito lo scorso 31 gennaio, soap ha dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico.

