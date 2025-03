Doechii: la rapper vincitrice del Grammy scala le classifiche

Share

“Doechii è la nuova Madonna hip-hop di cui non stiamo parlando abbastanza”

LInkiesta

“Doechii è la nuova regina del rap”

Rockol

“Tutti parlano di Doechii, tutti amano Doechii”

COSMOPOLITAN



“The next big thing del rap americano”

ROLLING STONE



“L’artista femminile più promettente della scena hip-hop internazionale”

VOGUE



“La hitmaker più di rottura nel mondo hip-hop dell’anno”

VARIETY



La nuova regina del rap femminile si chiama DOECHII e viene dalla Florida. Dopo il trionfo ai Grammy Awards dove ha vinto il premio “Miglior album rap” (unica artista a riuscire nell’impresa dopo Lauryn Hill e Cardi B), Doechii continua a conquistare le classifiche globali con la sua musica.

Nel bel mezzo della settimana della moda di Parigi che ha visto la presenza anche della nuova superstar del rap, è uscita a grande richiesta “ANXIETY”, il nuovo brano della “Swamp Princess” che si è subito piazzato ai vertici delle classifiche mondiali ed occupa ora la top10 sia della classifica globale di Spotify, sia di quella di Apple Music.

La canzone, che campiona la celebre hit “Somebody That I Used to Know” di Gotye e Kimbra del 2011, è diventata virale ancora prima di essere pubblicata ufficialmente. Caricata inizialmente in maniera indipendente sul canale YouTube dell’artista 5 anni fa e poi utilizzata come ‘sample’ anche dal rapper Sleepy Hallow nel 2023 nel suo omonimo brano (attualmente alla #15 della classifica Spotify globale), “ANXIETY” di Doechii ha spopolato su TikTok nelle ultime settimane con oltre 80.000 creazioni nelle ultime 24 ore ed oltre 650.000 visualizzazioni nel weekend. Il video su YouTube è inoltre balzato da 200.000 a 6 milioni di views in poco più di una settimana.

Registrata ex novo da Doechii, ha preso finalmente vita la versione ufficiale di “ANXIETY”, da questa settimana in tutte le radio anche in Italia.

Ma le soddisfazioni per Doechii non finiscono qui: Lauryn Hill l’ha chiamata sul palco a sorpresa per cantare assieme “Doo Wop (That Thing)” al concerto dei Fugees sabato a Miami. La Hill ha introdotto Doechii alla folla presentandola come un’altra “sistah”. La Hill e Doechii sono due delle uniche tre donne ad aver vinto il premio per il miglior album rap, insieme a Cardi B. Dopo il passaggio di testimone, Doechii ha commentato il momento sui social media. “Grazie Miss Lauryn Hill. Grazie a lei. Il mio cuore è così pieno. Lei è la mia eroina. Questo è il più grande onore che l’hip hop potesse darmi. Lode a Dio”.

L’acclamato mixtape “Alligator Bites Never Heal”, una ventata di aria fresca nel rap game, si è imposto come uno dei progetti più memorabili dello scorso anno ed è stato infatti inserito al 1° posto nella lista di Rolling Stone dei “20 migliori album hip-hop del 2024“.

“Denial is a River”, estratta dal suo acclamato mixtape, è diventata la suavcanzone con il posizionamento più alto nella classifica Billboard Hot 100 (raggiungendo la #21) ed è esplosa anche nella classifica globale di Spotify dove è tuttora presente alla #22. “Denial is a River” è il primo ingresso nella Billboard Hot 100 per l’artista che ha così commentato sul suo profilo Twitter: “Il mio primo pezzo ad entrare in classifica è una satira su uno dei punti più bassi di tutta la mia vita e non ha nemmeno un hook. Questo è un messaggio per gli artisti meno conosciuti: create l’arte che volete, non ci sono regole da seguire”.

Doechii è nata a Tampa ventisei anni fa ed è soprannominata “Swamp Princess” – la “principessa delle paludi” – in riferimento al suo luogo di origine ma anche all’attitude di chi non ha paura di sporcarsi le mani. Un’artista poliedrica dai tanti volti tutti diversi ed intriganti. Da una parte il suo lato da MC anni ’90 con punch-line taglienti ed incastri serrati, dall’altro uno stile R&B delicato e un trap-soul quasi crepuscolare. Si è esibita in programmi televisivi di punta come “Tiny Desk” e “The Late Show” con Stephen Colbert e ha ricevuto l’endorsement di superstar quali Billie Eilish, Katy Perry, Beyoncè, SZA, Tyler The Creator e dell’attrice hollywoodiana Elle Fanning.

DOECHII emana una grinta travolgente – che emerge anche nel titolo e nella copertina del disco “Alligator Bites Never Heal”, dove è ritratta seduta su una sedia con un alligatore tra le mani: “Non sono la preda di nessuno, sono nata per essere un predatore”, ha raccontato l’artista in un post su Instagram.

Il singolo “DENIAL IS A RIVER”, estratto dall’acclamato mixtape “Alligator Bites Never Heal”, conta già oltre 260 milioni di stream totali. Il brano è accompagnato da un videoclip musicale ispirato alle sitcom americane anni ’90.

