Per dare il via a un altro capitolo creativo nel 2025, la cantautrice e produttrice cubano-americana Gigi Perez pubblica il nuovo singolo “Chemistry“, accompagnato dal lyric video ufficiale.

Nel brano, scritto dall’artista già qualche anno fa e spoilerato per la prima volta nel 2022, echi glitchy si insinuano tra una chitarra acustica dolcemente strimpellata e voci sussurrate. Percussioni frenetiche accelerano il ritmo mentre la voce di Gigi Perez canta emozioni crude. La narrazione evocativa di Gigi segue il ciclo di una relazione proibita mentre assicura, “Non sai che non racconterò mai a nessuno della nostra vita segreta“. Un cambio improvviso, quasi teatrale, sottolinea il crescendo finale, “Povera anima sfortunata. Ti sei coinvolta con qualcuno che non conoscevi davvero“.

Dopo un 2024 che l’ha portata ad essere conosciuta dal grande pubblico, Gigi Perez continua a fare notizia. Billboard l’ha inserita tra i suoi “10 artisti LGBTQ+ da tenere d’occhio nel 2025“, definendola “sul punto di avere una svolta ancora più grande nel 2025“. Lo scorso ottobre, Gigi ha pubblicato il singolo “Fable“. Il brano ha raccolto oltre 60 milioni di stream su Spotify e oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, continuando a ottenere così ulteriori consensi dalla critica, tra cui Billboard, che ha encomiato: “In ‘Fable’, la cantautrice esamina il suo dolore e il suo impatto sulla sua spiritualità, mentre la sua voce lamentosa trafigge i delicati accordi della sua chitarra acustica.”

La vivace cantautrice, originaria di New York/New Jersey cresciuta a West Palm Beach, Florida, ha debuttato nella Billboard Hot100 con “Sailor Song“. Il singolo, entrato in classifica lo scorso agosto, dove ha continuato a salire per 27 settimane, ha anche raggiunto la Top10 nelle classifiche statunitensi e globali di Spotify.

Nel 2021, Gigi ha dato il via alla sua carriera con “Sometimes (Backwood)“. Bilanciando eloquenza folk, spirito alternativo e sottile appeal pop, la sua interpretazione vocale cadenzata e la delicata strumentazione hanno immediatamente toccato una corda ancora più profonda nell’EP del 2023, “How to Catch a Falling Knife”. Per tutto il 2024, ha mantenuto il suo slancio con “Normalcy” e “Please Be Rude“. Durante la primavera, ha condiviso “Sailor Song” su TikTok dove è diventata subito virale, apparendo in oltre 100.000 video. Il successo si è tradotto anche sulle piattaforme di streaming, con oltre 700 milioni di stream su Spotify. Con una media di oltre 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, questo è solo l’inizio per Gigi Perez.

Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio