Lady Gaga: album più venduto delle classifiche italiane

Lady Gaga, artista vincitrice di 14 Grammy Awards, con il disco “MAYHEM” debutta direttamente alla n.1 in Italia nella classifica degli album più venduti della settimana (FIMI/GFK).

Gaga aveva già occupato la 1° posizione della classifica italiana con i suoi album “The Fame”, “The Fame Monster”, “Born this Way”, “Chromatica”, mentre aveva occupato la top3 con “Artpop” (#2), “Joanne” (#2) e la top10 con gli album jazz “Cheek to Cheek” e “Love for Sale” con Tony Bennett.

Inoltre, nella classifica FIMI, è una delle 10 artiste femminili ad avere un album con almeno 4 dischi di Platino (“The Fame”).

In Italia a livello globale, “Die with a Smile” continua a regnare al n.1 su Spotify da mesi, mentre “Abracadabra” si conferma tra i brani più ascoltati alla #12. In Italia “Abracadabra” è tra i 10 brani più trasmessi dalle radio (classifica EarOne).

Segnando un ritorno alle sue radici pop, MAYHEM ribadisce che Gaga è una maestra della reinvenzione, realizzando un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale. È una dichiarazione di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos.

Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Ascoltando MAYHEM, la sua tracklist rivela un viaggio profondamente coinvolgente, che riflette la meticolosa attenzione di Gaga per i dettagli, dal mix ibrido di strumentazione dal vivo ed elettronica, passando per la sua performance vocale dalle mille sfaccettature. Ogni canzone intreccia narrazioni complesse con melodie sorprendenti, a testimonianza della sua impavida sperimentazione e del profondo rispetto per il suo mestiere di artista.

“Garden of Eden” cattura il fascino e il caos della vita notturna attraverso una fusione di pop anni 2000 e chitarre electro-grunge, mentre “Perfect Celebrity” critica la fama con umorismo pungente e con una sfida rock. Sottolineando la capacità di Gaga di mescolare vulnerabilità e coraggio, “Vanish Into You” è una dichiarazione d’amore teatrale, ispirata a Bowie, ambientata in un mondo apocalittico. “Killah” e ‘Zombieboy’ mostrano la propensione di Gaga per la mescolanza di generi, attraverso un groove funk con elementi industrial ed elettronici, mentre ‘LoveDrug’ cambia il mood, offrendo un inno dark-disco sull’intorpidimento del dolore emotivo. L’ultima parte dell’album approfondisce la parte più emozionale. “Shadow of a Man” esplora con influenze dance francesi l’emergere in un mondo dominato dagli uomini, mentre ‘The Beast’ incanala l’energia inquieta e al tempo stesso soul di Prince. La penultima ballata, “Blade of Grass”, è un’ode struggente all’amore duraturo in mezzo al caos, che pone le basi per la traccia finale dell’album: “Die With a Smile”, la collaborazione di Gaga con Bruno Mars.

Infusa di ottimismo soul, “Die With a Smile” celebra la gioia che si trova dopo aver superato le tempeste della vita. Con oltre 3,7 miliardi di streaming complessivi, è diventata la canzone numero 1 più longeva su Spotify Global e la più veloce nella storia a raggiungere 2 miliardi di streaming sulla piattaforma. “Die With a Smile“ è rimasta alla #1 della Billboard Hot 100 per cinque settimane, ha raggiunto la posizione numero 1 della Billboard Global 200 e ha fatto guadagnare a Gaga il suo 14° Grammy Award per “il miglior duetto pop”.

Gaga ha descritto il processo creativo del disco come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

Dopo un anno di grandi successi, Gaga ha recentemente annunciato un enorme show allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico il 26 aprile e uno storico concerto gratuito alla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro il 3 maggio. Il 17 marzo sarà premiata con l’iHeartRadio Innovator Award 2025 prima di tornare al Coachella per esibirsi da protagonista l’11 e il 18 aprile. Nel frattempo, i fan possono sintonizzarsi su Gaga Radio, un canale esclusivo su SiriusXM, con musica scelta da Gaga e storie dietro le quinte della realizzazione di MAYHEM. Il canale è disponibile per gli abbonati sul canale 15 di SiriusXM fino al 17 marzo e sull’applicazione SiriusXM fino al 2 aprile.

Tracklist “MAYHEM”:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah (feat. Gesaffelstein)

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile (with Bruno Mars)

“MAYHEM” è disponibile anche in edizione fisica sullo shop di Universal Music Italia nei seguenti formati: CD standard, Doppio LP Standard Nero e in esclusiva in formato 2LP 180 gr con cover esclusiva poster e bonus track, CD esclusivo, 2LP Zoetrope, 2LP Picture Disc. In esclusiva per Discoteca Laziale invece CD Standard con poster ufficiale MAYHEM e 2LP standard con poster ufficiale. Per Feltrinelli, doppio LP in esclusiva.

Biografia

Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 14 GRAMMY® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere.

Il suo album di debutto, “The Fame” (2008), è l’album con la più lunga permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic di tutti i tempi, con oltre 175 settimane non consecutive. L’album si trova al 12° posto della classifica Top 200 Albums of All Time di Billboard ed è il 6° album più longevo di una cantante donna nella classifica Billboard 200™ con 319 settimane. L’album contiene i singoli multi-platino “Just Dance”, “Poker Face”, “Paparazzi” e “LoveGame“. È seguito nel 2009 il progetto “The Fame: Monster” che includeva le hit “Bad Romance”, “Telephone” con Beyoncé e “Alejandro”. Nel 2011 è la volta del disco “Born this Way” che conteneva il primo singolo omonimo, “Judas”, “The Edge of Glory”, “You & I”, “Marry the Night” e “Bloody Mary”, quest’ultima diventata virale sui social nel 2023 e tornata in vetta alle classifiche globali quasi 12 anni dopo la sua pubblicazione. Il 2013 è l’anno del disco “Artpop”, anticipato dal brano “Applause”, mentre il 2016 è l’anno della svolta con l’album “Joanne” e con i singoli “Perfect Illusion” e “Million Reasons”. Nel 2017 è la protagonista assoluta nell’Half-Time Show del Super Bowl (il video della performance ha 80 milioni di visualizzazioni su YouTube). Nel 2018 ha vinto l’Oscar® per la Migliore Canzone Originale con “Shallow“, contenuta nella colonna sonora della pellicola candidata come Miglior Film, “A Star is Born” (2018). Inoltre, ha vinto un Golden Globe®, un Critics’ Choice Award e quattro GRAMMY® Awards sia per “Shallow” che per “I’ll Never Love Again“, sempre dalla stessa colonna sonora del film dove Lady Gaga recita al fianco di Bradley Cooper (anche regista). Lady Gaga è stata nominata agli Oscar come ‘miglior attrice protagonista’ per la pellicola, ormai diventata un vero e proprio cult cinematografico.

Il suo ultimo album, Chromatica, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). La sua collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify USA e diventando uno dei suoi numerosi successi.

Nel 2021 è di nuovo protagonista al cinema nel film “House of Gucci” di Ridley Scott, al fianco di Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek e Jeremy Irons.

Lady Gaga non conosce limiti, partendo dai suoi successi pop fino ai classici dell’American Songbook con gli album jazz “Cheek to Cheek” e “Love For Sale” con Tony Bennett, entrambi andati alla numero uno della classifica statunitense.

Quest’anno ha pubblicato il film-concerto “Chromatica Ball” da lei stessa diretto e filmato al Dodger Stadium di Los Angeles davanti ad oltre 52 mila spettatori durante il suo “Chromatica Ball Tour” nel 2022.

Performer ineguagliabile, si è esibita alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulle note del brano “Mon Truc En Plumes”. L’anno scorso il film in cui recita da protagonista, “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips, è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ha chiuso l’anno con il successo incredibile di “Die With a Smile”, singolo cantato in collaborazione con Bruno Mars, l’uscita dell’album “Harlequin”, ispirato al personaggio di Harley Quinn di “Joker: Folie à Deux”. I brani “Disease” e “Abracadabra” , hanno fatto da preludio al nuovo all’album “MAYHEM”.

Lady Gaga è una delle artiste con più copie vendute di tutti i tempi. Solo in Italia l’artista conta oltre 41 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro. Su Spotify Lady Gaga ha infranto quest’anno un record finora imbattuto per il maggior numero di ascoltatori mensili per un’artista donna (oltre 123 milioni).

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi