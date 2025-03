Teatro Lo Spazio di Roma ospita il progetto “Dall’aula…al Teatro”

Share

Si terranno al Teatro Lo Spazio, nel cuore del quartiere San Giovanni, il 22 e il 29 marzo alle ore 10:30 le restituzioni finali del progetto DALL’AULA… AL TEATRO, che ha coinvolto in un workshop formativo gli studenti della Capitale, provenienti dal triennio del Liceo Linguistico e dagli Indirizzi Economico e Tecnologico.

Un’esperienza che gli ha permesso di passare dai banchi di scuola al palcoscenico, dalle aule al teatro. Le sessioni orientate alla formazione, sperimentazione e alla creatività, hanno previsto l’acquisizione di nuove tecniche e linguaggi nella mise en scène di uno spettacolo. Le scritture, i costumi e le scenografie sono ideate e realizzate dai ragazzi coinvolti nelle diverse fasi del progetto.

“ Dall’aula … al Teatro!” è il luogo di integrazione per tutti i partecipanti, si sperimentano nuovi linguaggi in un contesto collettivo e dinamico dove non esistono “barriere” e la disabilità diventa una risorsa.

“Quello che ci portiamo a casa sono le persone che gestiscono questo teatro, che amano il loro lavoro e lo trasmettono con grande felicità e ci hanno saputo coinvolgere e farci unire di più come classe”. “Ho apprezzato molto questo percorso che ci ha permesso di arricchire il nostro bagaglio culturale di informazioni molto utili e ci ha dato l’opportunità di crescere e scoprirci”. “Un‘esperienza fantastica ed è stato un luogo dove mi sono sentita me stessa e non ho sentito giudizio da parte dei miei compagni “. “La cosa più bella che ci hanno insegnato e che porteremo a casa è la libertà di espressione che ci unito molto come classe” _ sono solo alcune delle testimonianze di alcuni studenti partecipanti.

Il concept, inedito, vede la scrittura teatrale dei giovani artisti coinvolti guidati in piccoli gruppi da docenti esperti come Antonella Granata, Manuel Paruccini, Kamila Bigos, Sara Fausti e Ilaria Ragni, che li hanno condotti verso la creazione e nella mise en place delle proprie creazioni artistiche.

