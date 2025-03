“L’antitodo” il nuovo singolo di Mida

Share

Esce venerdì 21 marzo “L’ANTIDOTO” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di Mida, tra gli artisti di punta della scena pop attuale. Il brano è già disponibile in presave.

Un brano dal ritmo trascinante, con cui Mida racconta quanto l’amore riesca a guarirlo da tutte le paure e le insicurezze della vita, facendolo sentire sospeso su un “tappeto di nuvole”, libero da qualsiasi ansia o preoccupazione. “L’ANTIDOTO” di cui parla in questo brano è anche e soprattutto l’amore verso se stessi, che permette di combattere gli aspetti negativi che impediscono di apprezzarsi davvero e aiuta a volersi bene, dando il giusto peso alle cose, alle persone e alle situazioni.

“L’ANTIDOTO” giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del brano “Rojofuego”, con cui Mida ha coronato uno straordinario 2024 e ha proiettato la propria musica oltre i confini italiani. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti.

L’artista, che ad oggi conta oltre 180 mln di stream e visualizzazioni sulle piattaforme digitali, ha avuto un impatto dirompente sul panorama musicale italiano, e in poco tempo si è aggiudicato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. “ROSSOFUOCO”, in particolare, è diventato una vera e propria hit che ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino. Il brano è entrato nella Top10 di tutte le principali piattaforme streaming restandoci per 250 giorni consecutivi.

Biografia

Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, a16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con “Ratatah Freestyle #3” e con i brani “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale, “MMM” e “Dinero”. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk”, dimostrando una grande capacità come performer, e collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito da “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’ep “IL SOLE DENTRO”, cui fanno seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino, e la pubblicazione di “Morire x te”, a novembre. Mida pubblica poi, a dicembre 2024, “Rojofuego”, rivisitazione in spagnolo della hit “ROSSOFUOCO”. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti, in seguito al prestigioso riconoscimento dello “Spotify Singles Award”, che Mida ha vinto durante la scorsa edizione di “Amici”.

