“Hello Heaven, Hello” il nuovo singolo di Yungblud

Riconosciuto in tutto il mondo per la sua scrittura e la capacità di rompere le regole dell’industria, Yungblud segna il suo ritorno con un inno dalla durata epica di nove minuti. L’artista ventisettenne di Doncaster, Regno Unito, i cui ultimi due album sono arrivati al numero 1 in UK e sfondato la Top 100 di Billboard, il cui catalogo ha accumulato 6 miliardi di stream a livello globale, ha chiuso un periodo di silenzio pubblicando il suo brano più completo ad oggi.

“Hello Heaven, Hello” segue un filone di medley di rock classico UK in una composizione che abbraccia diversi stili del genere, evocando contemporaneamente il passato e il futuro. Mai uno che segue la massa, Yungblud dimostra con questa traccia di essere uno dei giovani cantautori e musicisti più fantasiosi del mondo.

Ascolta ‘Hello Heaven, Hello’ QUI.

Rilasciato anche il video ufficiale di “Hello Heaven, Hello”, diretto da Charlie Sarsfield. Il video è stato trasmesso oggi in anteprima su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e sui billboard di Paramount a Times Square.

Guarda il videoclip ufficiale di ‘Hello Heaven, Hello’ QUI.

Parlando a proposito di ciò che lo ha ispirato, Yungblud rivela:

“Hello Heaven, Hello è l’apertura del mio nuovo album. È un viaggio di auto-riconoscimento, un addio al passato e al modo in cui mi avete conosciuto o percepito prima e un ciao al futuro e a dove sto andando. Setta il precedente di quello che è questo album. È un’avventura sonoramente più ambiziosa che mai, un viaggio destinato a essere ascoltato nella sua interezza, che non si trattiene un attimo, senza filtri. Volevo che il mio ritorno avvenisse con una dichiarazione di intenti. Sono stato scoraggiato dal pubblicare una canzone di nove minuti e tredici secondi come prima mossa dopo un anno, perché nel mondo moderno è considerata un “rischio” – io non la vedo affatto così, la vedo come un’opportunità, perché secondo me il rischio è il più grande strumento di un artista – mettere tutto in gioco per cercare la migliore evoluzione e fare arte nel miglior modo possibile – senza rischio non c’è innovazione. Sento che per la prima volta dopo tanto tempo sono esattamente dove devo essere e sto facendo esattamente quello che dovrei fare, realizzando esattamente quello che voglio, esplorando il passato, il presente, il futuro e soprattutto me stesso. Questo album mi sembra magico e questo è il punto di partenza – dove cazzo andremo a finire? Vediamo. Saliamo a cavallo. Cavalchiamo”.

È sorprendente che la canzone sia stata concepita quattro anni fa, prima della realizzazione del disco autointitolato “Yungblud”, che ha sbancato le classifiche britanniche nel 2022, e durante l’ultima tappa dell’esaltante ma faticoso tour di “Weird” del 2020. Piuttosto che rallegrarsi della propria affermazione, l’artista (vero nome Dominic Harrison) era da solo in una stanza d’albergo di New York, a riflettere sulle potenziali insidie creative che lo attendevano. “Mi sentivo come se stessi iniziando a ripetermi, ero caduto nel mio cliché… nel mio comfort. In un certo senso era un bene; significava che avevo un mio stile. Ma ho sempre detto che nel momento in cui la mia gente conoscerà i miei prossimi passi, io avrò fallito”. Questa avversione per la prevedibilità spiega la scelta del suo ritorno; “Hello Heaven, Hello” fa tutto tranne che rientrare nei canoni di un singolo tradizionale. Al contrario, mette in mostra il livello di abilità canora e musicale di cui Yungblud è capace, rendendo omaggio ai momenti più importanti del genere.

L’uscita segue di poco la notizia che il Bludfest, il festival curato da Yungblud, tornerà quest’estate al National Bowl di Milton Keynes per il suo attesissimo secondo anno. Yungblud sarà ancora una volta in cima a un cartellone che presenta alcuni dei talenti emergenti più interessanti, offrendo ai fan una scaletta stellare a un prezzo accessibile. L’anno scorso il festival ha visto una folla di 40.000 fan. Il Bludfest Year 2 si terrà il 21 giugno 2025.

Comunicato Stampa: Dario Bellone