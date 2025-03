Marco Ligabue “Le canzoni inglesi”: tra nostalgia e libertà

Share

Dal 21 marzo 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Marco Ligabue “Le canzoni inglesi”, un viaggio tra nostalgia, libertà e l’inconfondibile sound Brit Pop.

Una ballad, un ritorno al passato quando Londra era scoperta, spensieratezza e gioventù. Quando il Brit Pop era il battito stesso delle emozioni vissute. Le canzoni inglesi é più di un omaggio a un genere musicale: è un ponte tra ieri e oggi, capace di restituire l’intensità di quei ricordi con la forza evocativa della musica. Libertà e ribellione si intrecciano a una dolce malinconia, quella che accompagna i momenti più belli della vita.

“Le canzoni inglesi è una cartolina da Londra”, racconta Marco Ligabue. “Un viaggio nel tempo verso un’epoca in cui tutto sembrava possibile: amori che bruciavano in una notte, sogni che avevano il sapore della libertà, serate vissute fino all’ultimo battito. C’è la spensieratezza di un’età che non torna, l’eco delle note di Elton John, il graffio inconfondibile del Brit Pop. Una canzone che sa di nostalgia, di ribellione, di quella vertigine che solo la musica sa custodire.”

Il brano ha preso vita in sala prove, con un sound diretto e istintivo, costruito sull’incastro di basso, batteria e chitarra. Alla batteria, la carica rock di Lenny Ligabue (nipote di Marco); alla chitarra, la creatività di Johnny Gasparini, compagno musicale da oltre 12 anni; al basso, il talento di Jack Barchetta. La produzione e gli arrangiamenti sono stati curati dal modenese Francesco Landi.

Per il videoclip de “Le canzoni inglesi”, realizzato da Fabio Fasulo con la collaborazione del team di Complitaly.uk, Marco Ligabue ha scelto di immergersi nella Londra più iconica: Camden Town, Nothing Hill, Southbank, Piccadilly, Soho, Abbey Road. Immagine dopo immagine, mentre scorre la metropoli frenetica del 2025, passato e presente si incontrano amplificando il senso di emozione e nostalgia.

A oltre dieci anni dal suo debutto da solista, e dopo il grande successo del libro Salutami tuo fratello (già alla terza ristampa), Marco Ligabue torna a puntare i riflettori sulla musica e sui live. Con quasi 100 concerti all’attivo nel 2024, il cantautore correggese si prepara a un nuovo anno di appuntamenti, alternandosi tra il Tour in versione elettrica con la sua band e gli showcase dedicati al libro Salutami tuo fratello, in compagnia di Andrea Barbi.

Calendario in aggiornamento, per info: https://marcoligabue.it/tour/

BIOGRAFIA

Marco Ligabue è nato a Correggio (RE) il 16 maggio 1970. Cantautore emiliano, già chitarrista ed autore di testi e musiche de i RIO e Little Taver & His Crazy Alligators, ha iniziato la carriera solista nel 2013. Marco, che conta oltre 61 mila followers su Instagram ed oltre 266 mila followers su Facebook, è reduce da sette anni pieni di soddisfazioni: il suo album d’esordio, “Mare Dentro”, è arrivato subito al 16esimo posto in classifica FIMI a cui sono seguiti gli album “L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti)” e “Il mistero del DNA”. Le sue canzoni hanno testi schietti che lo hanno portato a ritirare, a fine luglio 2015, il prestigioso Premio Lunezia “per la sua capacità di saper cantare con un linguaggio diretto temi importanti della vita sociale italiana”, come ha dichiarato lo stesso Stefano De Martino, patron del premio. Marco è un cantautore atipico: ha una grande attitudine a coinvolgere il pubblico durante i live, da qualche anno è infatti tra i più richiesti nelle piazze italiane con 600 concerti all’attivo. È terzino sinistro di Nazionale Italiana Cantanti. Oltre all’attività di musicista è, dal 1991, al fianco del fratello Luciano con importanti iniziative, dal fan club alla comunicazione web. Per tutto il lockdown è stato uno degli artisti più attivi sui social con dirette quotidiane e sorprese discografiche.

Ad aprile 2021 esce il suo primo libro “Salutami tuo fratello”, dal quale è nato lo showcase con il conduttore e autore tv emiliano Andrea Barbi che è arrivato ad oltre 100 repliche in giro per l’Italia e la collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, da un’idea del Presidente Stefano Bonaccini per valorizzare le eccellenze locali.

Nel 2023 escono i brani “Nel metaverso con te” e “Sempre tutto bene”.

Emiliano doc con il rock che scorre nel DNA, ha saputo ritagliarsi un importante spazio tra pubblico italiano, grazie ai numerosi singoli apprezzati nel web. Ciò che contraddistingue Marco Ligabue da molti altri cantautori è la propensione a scrivere brani intensi e maturi, senza perdere il sorriso sincero.

Nella vita privata è l’orgoglioso papà di Viola e Diego.

