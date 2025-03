Un talk per rivendicare un nuovo modello di scuola al Materia Prima Festival

Share

Un incontro partecipativo con protagonista la scuola, per rivendicare uno spazio che sappia accogliere le fragilità contro il culto della performance, e uno spettacolo che porta sul palcoscenico la più celebre delle maschere, riletta dalla compagnia Premio Hystrio Zaches Teatro. Sono questi gli appuntamenti che nel weekend animeranno il Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) nell’ambito di Materia Prima Festival, l’evento che esplora il panorama teatrale e performativo contemporaneo a cura di Murmuris, col sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. Venerdì 28 marzo ore 21.00 in scena l’“Arlecchino” di Zaches, formazione applaudita in tutta Italia per la contaminazione sapiente dei linguaggi artistici, dalla danza alle maschere fino al teatro di figura: un Arlecchino ormai vecchio, disilluso e avvilito, con accanto tre Pulcinella che cercano di farlo tornare allegro come un tempo, per sfuggire alla Signora in nero che sta spargendo desolazione ovunque. Sabato 29 marzo alle 21.00 spazio al dibattito su uno dei temi più caldi al momento, la scuola, con “Chiedimi se sono infelice. Talk interattivo in difesa di una scuola fragile”: una riflessione condotta da Ludovico Arte, preside dell’ITT Marco Polo di Firenze che coinvolgerà insegnanti, studenti e pubblico nella convinzione che si possa fare educazione solo accettando i momenti di crisi, i fallimenti e le mancanze che segnano la nostra storia (info e ingressi: www.materiaprimafestival.com).

Scendendo nel dettaglio delle due serate si parte con “Arlecchino”, una coproduzione Zaches Teatro e Teatro Metastasio di Prato ideata da Luana Gramegna e Francesco Givone. Rinchiusi dentro ad un teatro ormai in disfacimento e in disuso i tre Pulcinella, unici superstiti della famiglia di Arlecchino, cercano di sopravvivere ricorrendo a qualunque grottesco sotterfugio pur di sottrarre loro fratello all’inevitabile fine. Un destino che sembra essere anche il loro. Il loro mondo sconfortante e solitario è, però, l’ultimo baluardo rimasto, l’ultima speranza di rimedio allo scenario apocalittico che li contorna, dove guerre, epidemie e catastrofi imperversano. Ma poiché per Pulcinella dove c’è una catastrofe, c’è una via di fuga, allora il pianto diventa riso e lo sconforto si trasforma in forza vitale. Arlecchino e suoi Pulcinella non hanno mai smesso di combattere, non si sono mai arresi, non sono mai “usciti di scena” e non lo faranno neanche ora. Quali stratagemmi dovranno inscenare i Pulcinella per convincere Arlecchino a non soccombere alla imminente sciagura? Perché se Arlecchino rinsavisce, forse, allora, le luci della ribalta si accenderanno nuovamente per loro e nella platea echeggerà ancora il caloroso applauso del pubblico. Ogni rinascita è possibile. E quella che sembra essere la fine di un’era, si rivela invece, un nuovo inizio.

Avanti con “Chiedimi se sono infelice”: un esperimento sociale, una sorta di rivolta collettiva contro il culto dei vincenti, l’ossessione della performance, la necessità di essere sempre all’altezza della situazione. Dalle classi dell’ITT Marco Polo – realtà sensibile alla necessità di rendere la scuola un luogo dove si imparano ad affrontare anche crisi, rifiuto e sconfitta come parte dell’apprendimento per vivere meglio con sé stessi e in società – l’iniziativa aprirà al pubblico un dibatto partito tra corridoi e banchi. Da mesi infatti studenti e studentesse dell’istituto sono invitati a condividere i propri pensieri tramite biglietti anonimi, e ad oggi ne sono arrivati oltre 400. Ludovico Arte li ha raccolti, e con un gruppo di lavoro ha iniziato a leggerli per capire meglio cosa pensano i ragazzi, come migliorare le comunicazioni e le relazioni con loro. Sarà a partire da questi spunti, e da altri che verranno raccolti alla stessa maniera durante la serata, che si svolgerà l’incontro. “Vogliamo accogliere i fallimenti e le cadute che hanno tutti, insegnanti e studenti dentro il mondo della scuola”, spiega il preside. “Durante la serata alcuni studenti condivideranno il loro pensiero e la loro idea di fallimento, anche il pubblico potrà intervenire, sempre attraverso lo strumento dei bigliettini”.

Materia Prima Festival è a cura di Murmuris, col sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze. In collaborazione con In-box, Firenze dei Teatri, Rat – Residenze Artistiche Toscane, Patto per la lettura del Comune di Firenze, Rete delle librerie indipendenti, C.Re.S.Co. coordinamento realtà scena contemporanea; Toscana Terra Accogliente, Accademia Italiana, ISIA Firenze. Nell’ambito della Multiresidenza Creativa Flow insieme a Elsinor – Centro di Produzione Teatrale e Versiliadanza.

ZACHES TEATRO

ARLECCHINO

ideazione e progettazione Luana Gramegna e Francesco Givone

interpreti e co-creazione Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti

regia e drammaturgia Luana Gramegna

scene, costumi, maschere, pupazzi e disegno luci Francesco Givone

musiche originali e sound design Dylan Lorimer

co-produzione Zaches Teatro e Teatro Metastasio di Prato

con il contributo di Teatro Fonderia Leopolda di Follonica

con il sostegno di MiC, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze

CHIEDIMI SE SONO INFELICE

TALK INTERATTIVO IN DIFESA DELLA SCUOLA FRAGILE

a cura di Ludovico Arte

nell’ambito del ciclo Dalla parte di chi guarda

con la partecipazione di Ludovico Arte (preside), Francesco Filipperi (insegnante), Eleonora Taddia (studentessa), Edoardo Zucchetti (regista)

