Orlvndo in radio da venerdì con “Canada”

Certe scelte cambiano il corso delle cose, e a volte non possiamo fare a meno di chiederci: “Come sarebbe la vita se?”.

ORLVNDO, giovane cantautore veronese, torna con un sound inedito, più maturo e diretto, dando il via a un nuovo capitolo del suo progetto musicale con il nuovo singolo “CANADA” (http://ada.lnk.to/CANADA; Triggger / Nar International), disponibile da venerdì 28 marzo su tutte le piattaforme digitali.

“CANADA” è un racconto universale, un viaggio emotivo tra le “sliding doors” della vita, dove ogni scelta, anche la più piccola, ha il potere di cambiare tutto. Nel nuovo brano, prodotto da Etta e Macs, ORLVNDO trasforma momenti quotidiani in istanti sospesi tra passato e futuro, portando in superficie il dubbio e la riflessione su ciò che è stato e ciò che sarà.

«Canada – spiega l’artista – racconta la voglia di partire e quella di restare, il desiderio di libertà e la nostalgia di qualcosa che si è perso per strada. È una corsa tra le proprie emozioni, un viaggio in cui ogni ascoltatore può ritrovarsi, tra le zanzare d’estate, i regionali in ritardo, i giornali sfogliati distrattamente e le idee che fanno a pugni nella testa».

Tra synth avvolgenti e un ritornello da cantare a squarciagola, “CANADA” trasforma i rimpianti in vera e propria adrenalina. Un’atmosfera di riflessione che si evolve in energia pura, rendendo quella sensazione di continua ricerca una spinta che ci porta oltre, a vivere più intensamente.

ORLVNDO nasce nella provincia di Verona e scopre sin dai primi passi un romantico intreccio di generi diversi che lo porta a creare subito una sua identità. Nel 2022 pubblica una serie di singoli che lo portano a collaborare con Warner Chappell Music Italia e ADA Music. Il suo brano “Dopo di te” viene inserito nella playlist Spotify “Fresh Finds: Best Of”, che raccoglie i migliori progetti della musica indipendente italiana dell’anno. Nel 2023 pubblica “AD MAIORA”, il suo primo progetto discografico, che supera il mezzo milione di streaming e lo consacra come uno dei volti emergenti più interessanti della scena. Grazie a questo successo, viene scelto due volte come volto di “Anima R&B” su Spotify e inserito in numerose playlist editoriali. Sul palco ha già condiviso la scena con artisti come Fulminacci, Laila Al Habash, Iside e Davide Shorty. Ad Ottobre 2024 ORLVNDO viene selezionato tra i 46 artisti per le audizioni di Sanremo Giovani, confermando la crescita e la solidità del suo progetto. Attualmente sta lavorando al suo secondo disco, che porterà nuove sonorità, frutto di un’evoluzione personale e artistica; un viaggio musicale che promette di alzare ancora di più l’asticella, grazie alla sua penna riconoscibile e graffiante, che racconterà storie che lasciano il segno, tra liriche intime e ritornelli che restano in testa.

