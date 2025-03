Lorenzo Salvetti torna con “Lasciarsi è una cosa da grandi”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

“Io mi fidavo sempre

quando tu dicevi

che lasciarsi è una cosa da grandi”

Dopo l’emozionante esperienza ad X FACTOR 2024, dove ha conquistato il quarto posto in finale, Lorenzo Salvetti torna con il nuovo singolo, “Lasciarsi è una cosa da grandi” (Warner Music Italy), prodotto da CanovA, disponibile da venerdì 28 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Insieme al singolo, in uscita anche il videoclip.

Una dolce ballad che esplora l’intensità emotiva e le contraddizioni di una relazione che, nonostante le difficoltà, non smette di lasciare il segno. Il brano racconta un amore che si trasforma in una lotta tra la speranza e la rassegnazione. Le parole evocano scene di vita quotidiana, dalla cicatrice che rimane come simbolo di una ferita mai guarita, alle “nottatacce” che segnano il tempo.

Nonostante la sofferenza, l’artista cerca di resistere e di non cedere alla tentazione di credere che tutto possa tornare come prima. Le parole “lasciarsi è una cosa da grandi” si fanno portatrici di una consapevolezza dolorosa ma inevitabile, una lezione di maturità che scivola tra il sarcasmo e la riflessione. Il brano racconta di un amore che è arrivato al suo epilogo, ma con l’eco di un legame che non si spegne mai davvero.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS