Spirit De Milan: gli appuntamenti di Aprile

Aprile porta con sé un’esplosione di musica, spettacolo e atmosfera unica allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il luogo in cui la cultura e la tradizione si mescolano con il divertimento e la passione per l’arte. Ogni settimana un programma ricco di appuntamenti imperdibili, che spaziano dal cabaret alla musica swing, dal jazz al blues, senza dimenticare le serate dedicate alla grande tradizione musicale italiana e internazionale.

Il mese si apre martedì 1 aprile con Ca.Bar.Et Boh.Visa, un appuntamento fisso per chi ama la risata intelligente e la musica dal vivo. Mercoledì 2 aprile sarà invece la volta di Perché ci vuole orecchio – Open Mic, una serata in cui il palco è aperto a chiunque voglia esibirsi in un’atmosfera di condivisione e spontaneità. Giovedì 3 aprile, lo Spirit de Milan renderà omaggio ai mitici Gufi con un concerto swing di Lino Patruno feat. i Barlafus.

Venerdì 4 aprile torna l’appuntamento con Bandiera Gialla, la serata che fa scatenare il pubblico sulle note della migliore musica dance italiana e internazionale, questa volta con i Re-Beat. Sabato 5 aprile sarà invece dedicato al fascino del jazz e dello swing con la Holy Swing Night e l’esibizione dei The Mooners.

Domenica 6 aprile sarà una giornata all’insegna dell’arte, della musica e del buon cibo: la mattina inizierà con il Wunder Mrkt, dove sarà possibile scoprire pezzi unici di artigianato e vintage, accompagnati dalla fisarmonica di Carlo Pastori. Nel pomeriggio, spazio al jazz con i Dixie Blue Blowers, seguiti dal concerto di The Wine’n’Moca e, per chiudere la serata, l’esibizione dei Nylon.

Dopo la consueta chiusura del lunedì, il Ca.Bar.Et Boh.Visa tornerà martedì 8 aprile, mentre mercoledì 9 aprile lo Spirit de Milan si tingerà di verde con una serata dedicata alla musica irlandese grazie ai Duilleoga. Giovedì 10 aprile sarà invece il turno di Barbera & Champagne con I Tri Urluc, per una serata di musica e tradizione.

Il weekend prosegue con Bandiera Gialla e i Mary and the Quants venerdì 11 aprile, seguiti sabato 12 aprile dalla Holy Swing Night con i Hot Crystal Rhythmakers. Domenica 13 aprile, la giornata si aprirà con il pranzo, seguito dallo Special Jazz Band Ball con i Chicago Stompers e l’Aperitivo in Osteria, per poi concludersi con lo Spirit in Blues, che ospiterà Stephanie Océan Ghizzoni and the Blue Mantras.

La seconda metà del mese continua con una varietà di appuntamenti imperdibili: dal cabaret del martedì alla musica milanese del giovedì con i The Cadregas (17 aprile), passando per il ritmo di Bandiera Gialla il 18 aprile e le serate swing del sabato con artisti come Calabrò e i Colibrì (19 aprile) e Milanoans con Dalila del Giudice (26 aprile).

Domenica 27 aprile sarà una giornata intensa, iniziando con l’Hot Jazz Club insieme alla Nota Jazz Band, seguito dal concerto di Max De Bernardi e Veronica Sbergia e, in chiusura, un nuovo appuntamento con lo Spirit in Blues.

Il mese si concluderà mercoledì 30 aprile con Bella de rid, un’esplosione di allegria per chiudere aprile con il sorriso.

Il programma completo degli eventi di aprile è disponibile al seguente link: https://spiritdemilan.it/calendario-aprile-2025/.

MARTEDÌ 1 APRILE

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 2 APRILE

ore 21.30 – Perché ci vuole orecchio – Open mic.

GIOVEDÌ 3 APRILE

ore 22.00 – Ricordando i Gufi con swing con Lino Patruno feat i Barlafus

VENERDÌ 4 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Re-Beat.

SABATO 5 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con i The Mooners.

DOMENICA 6 APRILE

ore 11.00 – Wunder Mrkt. Artigianato di qualità, pezzi vintage e molto altro.

ore 11.30 – la fisarmonica di Carlo Pastori

ore 15.00 – Hot Jazz Club con Dixie Blue Blowers.

ore 18.00 – Concerto di The Wine’n’Moca.

ore 21.00 – Concerto di Nylon.

LUNEDÌ 7 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 8 APRILE

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 9 APRILE

Alle 22.00 – Irish night con Duilleoga

GIOVEDÌ 10 APRILE

ore 22.00 – Barbera & Champagne con I Tri Urluc.

VENERDÌ 11 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Mary and the Quants.

SABATO 12 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con i Hot Crystal Rhytmakers.

DOMENICA 13 APRILE

ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

ore 15.30 – Special at the Jazz Band Ball con Chicago Stompers.

ore 18.00 – Aperitivo in Osteria.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Stephanie Océan Ghizzoni and the Blue Mantras..

LUNEDÌ 14 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 15 APRILE

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 16 APRILE

ore 21.30 – Perché ci vuole orecchio – Open mic.

GIOVEDÌ 17 APRILE

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas.

VENERDÌ 18 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla.

SABATO 19 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con Calabrò e i Colibrì.

DOMENICA 20 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

LUNEDÌ 21 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 22 APRILE

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 23 APRILE

ore 21.30 – Cristal.

GIOVEDÌ 24 APRILE

ore 22.00 – Barbera & Champagne.

VENERDÌ 25 APRILE

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Dance Angels.

SABATO 26 APRILE

ore 22.30 – Holy Swing Night con Milanoans e Dalila del Giudice.

DOMENICA 27 APRILE

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club con Nota Jazz Band.

Ore 18.00 – Concerto di Max De Bernardi e Veronica Sbergia.

Ore 21.30 – Spirit in Blues con Max Lazzarin trio.

LUNEDÌ 28 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 29 APRILE

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

MERCOLEDÌ 30 APRILE

ore 21.30 – Bella de rid.

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all’01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Nato da un’idea di KLAXON srl, studio di progettazione attivo dal 2000 nel settore dell’exhibition design e ideatore del festival SWING’N’MILAN, il progetto SPIRIT DE MILAN ha l’obiettivo di creare esperienze tematiche immersive per i partecipanti.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale. La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro. I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

Un luogo dove cultura, divertimento e musica si incontrano per dar vita a esperienze uniche.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Francesco Di Mento