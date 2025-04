Da Matteo Garrone a Matt Dillon. Il RIFF annuncia le masterclass

Share

Il Riviera International Film Festival, che si terrà a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio, annuncia il suo poker di masterclass. Si parte con uno dei registi italiani più premiati e apprezzati a livello internazionale, Matteo Garrone che, con pellicole come Gomorra, Dogman, Io Capitano, è entrato nella storia del nostro cinema. A seguire Matt Dillon, attore iconico, candidato all’Oscar per Crash – Contatto fisico, con una carriera che, iniziata da giovanissimo, conta oltre 50 titoli.

Il terzo artista che incontrerà il pubblico è Lele Marchitelli, uno dei più grandi compositori italiani di musica per film, che ha firmato le colonne sonore, tra gli altri, di tutti i film e le serie di Paolo Sorrentino da La grande bellezza a The Young Pope fino a Parthenope, ma anche il grande successo della scorsa stagione C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Per finire, è pronto a raccontarsi anche Rufus Sewell, attore britannico, volto di pellicole come The Diplomat, Scoop, The Tourist, The Legend of Zorro, The Illusionist, L’amore non va in vacanza, Judy, presidente di giuria di questa edizione del RIFF.

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi srl, Associazione Albergatori Sestri Levante, Consorzio Sestri Levante In e Regione Liguria. Con il Patrocinio della Commissione Europea.

