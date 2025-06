Gli speciali concerti estivi di Vinicio Capossela

Share

Prende il via dal Lazio SIRENE. Richiami, emergenze e affioramenti, la serie di speciali concerti estivi di Vinicio Capossela in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Penisola, declinata in tre formazioni e repertori differenti.

I primi due appuntamenti dal vivo, dal titolo Sirene: il mito, sono in programma mercoledì 18 giugno al Parco Archeologico di Norba a Norma (LT) (ore 21:30 – qui i biglietti) e giovedì 19 giugno al Tempio di Venere e Roma a Roma per Venere in Musica (ore 21, ingresso gratuito con prenotazione qui, prenotazioni attive dal 18 giugno alle ore 12:30).

Il repertorio di questi concerti vuole entrare in risonanza con i luoghi e le rovine del passato che li abitano, indagando quel misterioso, rischioso e duplice canto del mito antico, sortilegio che immobilizza se non si adottano certi accorgimenti di fronte alla sua incantevole bellezza.

Al fianco dell’artista sul palco, Daniela Savoldi al violoncello, Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre, Raffaele Tiseo al violino e Vincenzo Vasi a theremin, percussioni e diavolerie varie.

“Siano esseri mitologici o concreti apparecchi acustici, le sirene sono sempre un richiamo, un segnale d’emergenza. Reali e favolose, portano nel proprio corpo la loro natura duplice e ambigua, mutante e sfuggente, di volta in volta creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto, dell’oscuro dionisiaco e della bellezza apollinea. Sono la figura stessa dell’ambivalenza semantica dell’emergenza, che è sia pericolo che emersione, allo stesso tempo dannazione e salvezza, seduzione e redenzione”. Racconta Capossela. “Per chi le sa ascoltare, in questi tempi infausti le segnalazioni di pericolo si sono moltiplicate. Tra guerre, riarmi, sopraffazioni e ingiustizie sociali, l’Occidente sembra quasi aver smarrito la rotta e di essere sul punto di inabissarsi con un moto di accelerazione repentina del suo destino di caduta, di tramonto sotto la linea dell’orizzonte.

“Sirene” intende allora ascoltare questi richiami, decifrarli, guardarli diritti negli occhi e così percorrere un periplo negli abissi delle emergenze attuali, necessario a poter affiorare alla luce per ritrovare il respiro. Un percorso mosso dalla ferma speranza che all’immersione segua l’emersione, e dalla convinzione che in un momento partecipato come un concerto, la bellezza e la giustizia ricongiunte nel canto possano essere una guida per tornare a riveder le stelle”.

Il tour, organizzato da International Music And Arts, prosegue poi con l’ultimo appuntamento di Sirene: il mito in programma sabato 21 giugno a Isola Maggiore per Moon In June. Si prosegue poi con una seconda declinazione del live, Sirene: le emergenze, presentato giovedì 24 luglio al Porto Antico di Genova per Palco sul Mare Festival e venerdì 25 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera per Tener-a-mente Festival. Sabato 26 luglio invece al Castello di San Giusto a Trieste in programma un atto unico dal titolo Se il senno è sulla luna. La follia: da Ariosto a Basaglia.

Il tour si conclude con Sirene: la frontiera, nei giorni di sabato 2 agosto alla Miniera di Montevecchio a Guspini (SU) per il Festival ‘A Innantis, domenica 3 agosto a Lanusei (NU) per Rocce Rosse Blues, martedì 5 agosto al Teatro Greco di Tindari, mercoledì 6 agosto sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni a Ragusa e giovedì 7 agosto nella Valle dei Templi ad Agrigento per FestiValle.

Venerdì 20 giugno Vinicio Capossela inoltre sarà ospite della XXXVI edizione di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore allo Sferisterio di Macerata.

