“Sesso debole” il nuovo singolo di Elisa

In attesa del grande debutto sul palco dello Stadio San Siro, sold out da mesi, l’estate di Elisa si accende con “Sesso debole”, il nuovo inedito in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 13 giugno (Island Records / Universal Music).

Nato quasi per caso, durante una sera di esperimenti musicali e libertà creativa, il brano ha preso forma in modo naturale e spontaneo, come racconta la stessa Elisa: “Stavo giocando con un giro di accordi e con spontaneità sono uscite anche delle parole, tutto è nato molto velocemente, testo e musica. Dopo neanche un’ora avevo sotto gli occhi e nelle orecchie questa canzone nata in una sera in cui mi sono ricordata delle mie incursioni nel mondo punk rock da adolescente, quando suonavo il basso (e non cantavo se non per qualche coro) in una band punk”.

Con “Sesso debole”, Elisa rispolvera le atmosfere ribelli e graffianti, ma lo fa con la maturità e l’ironia di chi guarda con consapevolezza alla forza delle parole. “Il testo ha dentro l’ironia del gioco di parole sesso debole, parola ormai retrograda che cito proprio per sottolineare quanto lo sia”.

Il brano anticipa il grande show del 18 giugno allo Stadio San Siro di Milano, primo concerto di Elisa nel tempio della musica italiana. Un appuntamento che andrà oltre lo spettacolo dal vivo: sarà anche un momento di riflessione e impegno concreto per l’ambiente.

E in autunno l’artista tornerà live nei grandi Palasport.

