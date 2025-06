Alex Britti la speciale versione di “Solo una volta” con Clementino

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A poche settimane dall’uscita a sorpresa solo in streaming del primo Feat.Pop di OGGI SONO IO insieme a Marco Mengoni, Alex Britti svela ora il secondo capitolo del suo nuovo progetto: è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale da oggi una speciale reinterpretazione di SOLO UNA VOLTA FEAT. CLEMENTINO storico brano (certificato platino) che ha segnato il suo secondo debutto nel 1998 e che vede adesso la partecipazione di Clementino, tra i più apprezzati esponenti del rap italiano e re del freestyle partenopeo.

Insieme, Alex Britti e Clementino danno nuova vita a un pezzo indimenticabile, prodotto da loro e coprodotto con il producer napoletano LDO per It.Pop e distribuito da ADA/Warner, trasformandolo in un incontro tra generazioni e linguaggi musicali, in una chiave originale che conserva intatta l’anima della canzone. Il risultato è un brano intenso e moderno, capace di evocare le stesse emozioni che lo hanno reso un classico della musica italiana. Un singolo che ha segnato un’epoca, un inno all’amore e alla passione che ha conquistato il cuore di milioni di persone. La chitarra e la voce di Alex Britti, unite alle barre e all’intensità interpretativa di Clementino, danno un nuovo slancio a questa melodia senza tempo.

Alex Britti dichiara: “Clemente è un artista che stimo profondamente, la sua voce è unica e potente e sono entusiasta di averlo coinvolto in questo progetto. ‘Solo una volta’ è il mio secondo esordio e ora secondo Feat.Pop è un brano solare, divertente, leggero a cui sono molto legato e sono sicuro che questa nuova versione saprà stupire il pubblico. Feat.pop è un modo di celebrare It.Pop reinterpretando i brani del mio primo album con dei featuring speciali insieme ad artisti e amici con cui ho da sempre una gran voglia di mettermi a suonare”.

La release prima radiofonica e poi in digitale di SOLO UNA VOLTA FEAT. CLEMENTINO anticipa il concerto evento Feat.Pop, in programma il 22 giugno a Roma nella straordinaria cornice delle Terme di Caracalla. Uno show irripetibile con la partecipazione di grandi ospiti pensato per celebrare It.Pop, l’album cult che ha lanciato Alex Britti nel panorama musicale italiano.

Tra gli ospiti ci sarà lo stesso Clementino, oltre ad altri amici che condivideranno il palco per un live all’insegna della musica, delle emozioni e delle collaborazioni inedite. Le Terme di Caracalla, con il loro fascino monumentale, faranno da scenario mozzafiato a questo evento speciale, che sarà anche l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo proprio i nuovi featuring del progetto Feat.Pop.

Inoltre saranno imperdibili anche i tanti appuntamenti live che porteranno Alex in giro per l’Italia durante tutta l’estate. Il tour Alex Britti Live 2025 toccherà ancora Treviolo (BG), Avella (AV), Mirano (VE), Capurso (BA), Pieve di Cento (BO), Beinasco (TO), Savona, Baia Domizia (CE), Crotone, Santa Maria di Castellabate (SA), Verona, Sirolo (AN), Asiago (VI), Delianuova (RC), Noto (SR), Riccione (RN), Vico del Gargano (FG), Berchidda (SS), San Sepolcro (AR) e numerose altre tappe ancora in via di definizione.

Alex Britti accoglierà il pubblico in un’atmosfera magica portando sul palco i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. La sua straordinaria capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano renderà tutti i suoi liveun’esperienza musicale indimenticabile.

Il tour è organizzato da Friends&Partners eprodotto da Just1 e Hook, i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Radio Subasio è la Radio Ufficiale dell’evento Feat.Pop alle Terme di Caracalla.

FEAT.POP

22 GIUGNO – ROMA @ Terme di Caracalla

ALEX BRITTI LIVE 2025 IL CALENDARIO

1 MAGGIO – CAPANNORI (LU) @ Piazza Aldo Moro

9 MAGGIO – OTTAVIANO (NA) @ Piazza Municipio

17 MAGGIO – PIEDIMONTE MATESE (CE) @ Piazza Roma

19 MAGGIO – MANOPPELLO (PE) @ Piazza San Francesco

7 GIUGNO – PORTO TORRES (SS) @ Festha Manna, Piazza Cristoforo Colombo

11 GIUGNO – CASALBORDINO (CH) @ Piazza Giovanni Paolo I

29 GIUGNO – TREVIOLO (BG) @ Treviva Festival, Piazza Benedetti

5 LUGLIO – AVELLA (AV) @ Anfiteatro romano NUOVA DATA

11 LUGLIO – MIRANO (VE) @ Mirano Summer Festival

18 LUGLIO – CAPURSO (BA) @ Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna del Pozzo

20 LUGLIO – PIEVE DI CENTO (BO) @ Rassegna Maccaferri – Entroterre Festival

21 LUGLIO – BEINASCO (TO) @ Piazza Dolci – Beinasco Summer Festival

24 LUGLIO – SAVONA @ Piazza Sisto IV – Savona Downtown Music Festival

29 LUGLIO – BAIA DOMIZIA (CE) @ Arena dei Pini

4 AGOSTO – CROTONE @ Crotone Summer Fest – Piazzale Ultras (Lungomare cittadino)

5 AGOSTO – SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) @ Villa Matarazzo

8 AGOSTO – VERONA @ Verona Folk, Teatro Romano

9 AGOSTO – SIROLO (AN) @ Parco della Repubblica

12 AGOSTO – ASIAGO (VI) @ Asiago Live, Piazza Carli

15 AGOSTO – DELIANUOVA (RC) @ Piazza Regina Elena

16 AGOSTO – NOTO (SR) @ Scalinata della Cattedrale

20 AGOSTO – RICCIONE (RN) @ Riccione Music City – Piazzale Roma

26 AGOSTO – VICO DEL GARGANO (FG) @ Piazza Monte Tabor

30 AGOSTO – BERCHIDDA (SS) @ Piazza del Popolo

1 SETTEMBRE – SAN SEPOLCRO (AR) @ Berta Music Festival

Comunicato Stampa: GOIGEST