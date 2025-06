Claudio Baglioni entra direttamente nella Top 3 delle classifiche

Share

L’album LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE (https://bio.to/lavitaeadesso) – progetto discografico unico con cui Sony Music Italy celebra CLAUDIO BAGLIONI e i 40 anni del disco più venduto di sempre nel nostro Paese – entra direttamente nella Top 3 delle classifiche TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia “Cd, Vinili e Musicassette” (2° posto) e “Album & Compilation” (3° posto) (classifiche diffuse oggi, venerdì 13 giugno).

LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE di Claudio Baglioni, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.

Questo remake reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi.

Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 21 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma, gli studi di registrazione italiani più importanti in termini di acustica e di patrimonio musicale che, fin dalla loro nascita nel 1970, hanno accolto artisti di grande fama sia nazionale sia internazionale, lasciando un’impronta indelebile nella storia della discografia.

L’album è disponibile in doppio vinile in confezione gatefold in 4 formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos:

· Doppio LP nero 180 gr numerato con booklet di 16 pagine

in esclusiva per Sony Music Store

· Doppio LP nero 180 gr con booklet inserito nei cofanetti super deluxe

LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE

pubblicati da Edizioni Curci in edizione limitata (1000 pezzi)

· Doppio LP bordeaux 140 gr con booklet di 16 pagine

· Doppio LP verde 40 gr con booklet di 16 pagine

· CD con booklet di 20 pagine

La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito “IL SOGNO È SEMPRE”, che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai. La scelta di realizzare il pezzo con un’orchestra sinfonica – l’Orchestra Italiana del Cinema – e un coro lirico – il Coro Giuseppe Verdi – intende classicizzarlo in un inno all’ideale, alla speranza, all’avvenire, valorizzandone ulteriormente il significato e mantenendone viva la sua essenza.

Tracklist “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”

1) Un nuovo giorno o un giorno nuovo

2) L’amico e domani

3) Uomini persi

4) La vita è adesso

5) Tutto il calcio minuto per minuto

6) Andiamo a casa

7) Amori in corso

8) E adesso la pubblicità

9) Un treno per dove

10) Notte di note, note di notte

11) Il sogno è sempre

La cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal reporter, ritrattista, fotografo e art director di fama internazionale TONI THORIMBERT, che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

Questo progetto discografico è affiancato da altre due iniziative che festeggiano Claudio Baglioni e questo leggendario 40° anniversario: un progetto editoriale e uno dal vivo, anticipato da un concerto evento in anteprima.

Il cofanetto super deluxe LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE (https://www.edizionicurci.it/lvea), ideato e realizzato da EDIZIONI CURCI – in edizione limitata di mille copie numerate – disponibile da mercoledì 18 giugno negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi.

Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di EMILIANO PONZI, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato (31,5×31,5 cm), in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de “LA VITA È ADESSO” trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.Ogni illustrazione è un invito a riscoprire lo spirito dell’album che, intercettando i sogni dell’Italia degli anni Ottanta, giunge ai nostri giorni con la stessa e intatta capacità di parlare ancora al cuore di tutti. Un oggetto da collezione in edizione lusso, in cui le figurazioni di Emiliano Ponzi si accostano a frasi estratte dalle composizioni in un armonico flusso emotivo. La creazione di quadri istantanei che raccontano relazioni, sentimenti, gesti e fatti di vita quotidiana, in bilico tra desideri e ricordi.

Il cofanetto include inoltre la versione del doppio vinile nero (180 gr), comprensivo di booklet, de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album.

Impreziosisce il progetto editoriale una cartolina d’autore, siglata da Claudio Baglioni, in cui il tratto di Emiliano Ponzi s’intreccia con la firma autografa del cantautore, in una simbolica fusione dei due artisti e della loro arte, uniti in un messaggio di saluto e gratitudine verso il pubblico di ascoltatori.

Questa ricorrenza unica sarà coronata nel 2026 da un’esperienza musicale dal vivo che permetterà agli spettatori di viverne e rinnovarne, ora come allora, le emozioni.

FRIENDS & PARTNERS presenta “GrandTour LA VITA È ADESSO”, 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il 27 settembre 2025 da unostraordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa.

In questa occasione verranno annunciate le date del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, in programma da fine giugno 2026 fino a metà settembre 2026: questi eccezionali concerti saranno 40, numero simbolico e rappresentativo del 40° leggendario anniversario dell’album.

L’anteprima a Lampedusa sarà un evento unico ed esclusivo percelebrare dal vivo il progetto, in un luogo di grande importanza nella vita e nella carriera di Claudio Baglioni.

Sul palco dell’anteprima di Lampedusa e delle tappe del 2026 del “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 21 musicisti e coristi, che ha registrato, insieme in studio, la nuova edizione de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – interpreterà, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana. Un ritorno live dall’eccezionale valore, a distanza di oltre 15 anni dall’ultima tournée di Claudio Baglioni nelle incantevoli location outdoor del nostro Paese.

I biglietti per le tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 del 29 settembre alle ore 10.00 del 30 settembre in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

