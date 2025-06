CPM di Milano presenta “Correnti, suoni e visioni dal presente”

Share

Per il settimo anno consecutivo, il CPM Music Institute di Milano, la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, torna al Castello Sforzesco di Milano con un nuovo evento live, “CORRENTI~SUONI E VISIONI DAL PRESENTE”, in programma il 4 luglio alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna Estate al Castello.

Una serata interamente dedicata ai nuovi talenti e alla loro musica che conferma l’attenzione che il CPM Music Institute, da oltre 40 anni, dedica alla formazione di alto livello nei campi strumentale e vocale, compositivo e produttivo.

Gli allievi e i diplomati della Scuola di Musica, infatti, offriranno alla città un ritratto sonoro di ciò che le nuove generazioni di artisti sognano, vivono e trasformano in musica e parole.

Questi i nomi dei nuovi talenti protagonisti della serata: CALIMMMA (Camilla Paoletti), CPM DRUM SOCIETY (batteristi del CPM), DACOTA (Emanuela Luzi), DDUMA (Chiara Pizzi), DEDRA (Rebecca Bordo), GIACO (Giacomo Prudente), KIWI CAVE (Francesco Chiapperini, Leonardo Arena e Giacomo Gagliardini), LAYERS (gruppo vocale CPM), NIM (Elena Librici), NÌURA (Raffaella Nicolazzo), PIETRO BOMBARDELLI, PSUKE (Alessia Maiuzzo), QUARTO (Fabio Micciullo) e VIANI (Carloalberto Viani).

L’opening act è affidatoa Leonardo Tomarelli, Giovanni Sutera Sardo, Zoe Beretta, Matteo Dolcetti e Camilla Buzzetti.

Un team di produttori, coach e artisti affermati segue e cura le proposte che saliranno sul celebre palco, proponendo nuovi suoni senza limiti di genere: dal pop alla musica sperimentale, passando per l’elettronica e il jazz.

«Con Correnti ~ Suoni e Visioni dal presente abbiamo voluto creare un’occasione concreta per ascoltare quello che si sta muovendo nel sottosuolo creativo delle nuove generazioni – afferma Luca Nobis, direttore didattico del CPM Music Institute – È il risultato di un lavoro collettivo che unisce didattica, produzione e visione artistica. CPM continua a credere che alla preparazione tecnica e culturale sia indispensabile affiancare dimensioni creative, espressive e legate alla contemporaneità: ascoltare il presente è un elemento centrale della nostra missione.»

«L’idea di Correnti~ è quella di dare spazio alla generazione dei ventenni di oggi, ascoltare cosa sognano e come affrontano il mondo e come lo esprimono con la musica, con il canto, con le parole – racconta Sandro Mussida, direttore artistico di Correnti~– In CPM si promuove da sempre l’attitudine a coltivare il proprio percorso artistico, oltre a curare una solida tecnica strumentale. Siamo felici di invitare tutti il 4 luglio a scoprire l’energia di queste nuove correnti!»

L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link per i posti a sedere (posti in piedi disponibili senza prenotazione): https://www.eventbrite.it/e/correnti-suoni-e-visioni-dal-presente-tickets-1404649066169?aff=oddtdtcreator.

Dal 1987 il CPM Music Institute si occupa di portare la Musica nei luoghi di disagio sociale. Da 37 anni la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, mettendo in atto progetti che hanno coinvolto più di 10.000 detenuti. Il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio” (audioteche di sola Musica divisa per stati d’animo attive in 12 carceri italiane, ideato da Franco Mussida), lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano, Progetto Arca e Casa Jannacci (dove è presente anche un’audioteca attiva). È recente la realizzazione di Wait, il musical rap interpretato da giovani che seguono percorsi riabilitativi, coadiuvati dagli studenti del corso di Composizione Pop Rock. Tutto questo apre la mente e il cuore degli studenti rendendoli musicisti consapevoli.

Non da ultima la CULTURA, da diversi anni il CPM collabora con il Premio Campiello Giovani.

Franco Mussida (Milano, 1947) è musicista, compositore, pittore e scultore. Un ricercatore sugli effetti della Musica sull’individuo. Ha elaborato un suo specifico Codice Musicale che ha aperto nuove strade per l’uso sociale e umanistico della Musica. È uno dei fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, della quale ha firmato molti dei più grandi successi tra cui “Impressioni di Settembre”, un brano mitico e nel Cuore di tanti italiani. È fondatore e presidente del CPM Music Institute di Milano, dal 1984 un modello per la formazione musicale. Dal 1987 tiene laboratori musicali in comunità e in istituti di pena. Ha pubblicato diversi saggi sui poteri del suono e della Musica, tra gli altri “Il Pianeta della Musica” edito da Salani oggi alla sua quarta edizione.

È in libreria e negli store digitali il romanzo autobiografico “Il Bimbo del Carillon”, edito da Salani Editore (ottobre 2024, Salani Le Stanze – 400 pagine – 20,00 euro).

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni –Giulia Orsi