Niky Savage ha svelato il suo primo album “Rapper”

“Quest’anno facciamo ricredere un po’ di persone”.

Un annuncio che non passa inosservato, anzi, che lascia il segno.

Niky Savage, tra le voci più riconoscibili della nuova scena urban italiana, rompe il silenzio e svela l’uscita del suo primo album “RAPPER” (Warner Music Italy), fuori ovunque l’11 luglio. Attivo il pre-order: https://wmi.lnk.to/rapper.

Già dai primi indizi niente è stato lasciato al caso. Nessun post, nessuna comunicazione ufficiale. Solo una parola – “RAPPER” – comparsa su un billboard mimetico in zona Duomo a Milano mercoledì scorso. Uno sfondo camouflage, un lettering deciso, e nessun riferimento diretto all’artista. Ma per chi conosce Niky quei colori e quello stile erano un segnale chiaro: c’era lui dietro quell’operazione.

La conferma della sua firma è arrivata lunedì, quando altri manifesti con la stessa estetica hanno invaso le strade di Milano. Questa volta, però, con un QR code a fare da chiave d’accesso: scansionandolo, compariva l’invito a un evento esclusivo previsto per il 18 giugno presso l’Ex Macello di Milano. Ieri sera, l’evento ha catalizzato l’attenzione di più di un migliaio di persone radunate per scoprire cosa il rapper avesse in serbo per loro. Ad accoglierli, un dirigibile customizzato camouflage, su cui spiccava in caratteri cubitali la scritta “WAWA”, la sporca da sempre legata all’identità dell’artista.

Durante la serata, un DJ set ha ripercorso le tracce più significative del rap degli ultimi decenni, creando il giusto clima per l’anteprima esclusiva di alcuni brani dell’album “RAPPER”. Un listening party non convenzionale, culminato con l’apparizione del titolo del disco e della data d’uscita direttamente dal dirigibile, in un finale spettacolare e simbolico.

“RAPPER” non è solo un titolo. È un’affermazione identitaria, una dichiarazione di intenti, ma anche una riflessione complessa su cosa significhi il percorso fatto finora. Il disco rappresenta una svolta profonda nella storia di Niky Savage: un viaggio sonoro e lirico che si muove tra i due volti della sua musica. Da una parte, la scrittura cruda, diretta, disillusa, figlia della strada. Dall’altra, un’introspezione profonda e vulnerabile, che mostra un lato dell’artista che con il tempo ha fatto scoprire e apprezzare ai suoi fan e che in questo progetto trova la sua massima espressione.

Niky Savage, pseudonimo di Nicholas Alfieri, è un rapper milanese originario di Napoli. Da sempre mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa”, un verso che con il tempo è diventato presto la firma nei suoi brani. Il 2024 è segnato dalla pubblicazione del singolo “WARANZA”, atteso da tanto tempo dai suoi fan, e la collaborazione con VillaBanks nel quarto capitolo della saga di “Il Doc 4”, insieme a Ernia e Emis Killa. A febbraio pubblica “TEKKEN” feat. Simba La Rue ed è al fianco di Side Baby nel singolo “BAD BITCH”. Con il suo ultimo EP “È LA VIBE (VIBE)” (Warner Music Italy), pubblicato il 5 luglio 2024, l’artista svela la fine di un progetto che mostra varie parti di sé. I tre capitoli (banger), (love) e (vibe) sono stati, infatti, un biglietto da visita, ma anche una dichiarazione di intenti da parte del rapper di quanto possa essere versatile non solo nelle sonorità, ma anche nei testi, senza snaturarsi mai. L’anno si conclude infine con il suo primo concerto ufficiale il 22 ottobre 2024 ai Magazzini Generali di Milano, accompagnato sul palco da alcuni artisti, tra i più apprezzati della scena. A giugno 2024 Niky Savage partecipa come feat. al brano doppio platino “TT LE GIRLZ” di ANNA, diventato virale, mentre a settembre collabora in “DI CAPRIO” di Fedez e a dicembre si distingue con una collaborazione in “Bambola” (oro) di Artie 5ive, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella scena. Il 2025 si apre con il nuovo singolo “Colpa mia”, che segna l’inizio di nuova musica per l’artista, seguito da “SPOILER 2”, secondo capitolo della collaborazione con 22simba. Lo scorso 2 maggio ha pubblicato “Psyduck”, per poi annunciare il suo primo album all’evento esclusivo del 18 giugno all’Ex Macello di Milano.

