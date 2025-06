Tony Boy con Lazza in “Step”

Share

I fan lo sapevano già: quando Lazza è entrato a sorpresa alla Listening Experience di Uforia, il nuovo album di Tony Boy in uscita il 27 giugno, è stato chiaro fin da subito che stesse per arrivare qualcosa di potente.

Quel momento tanto atteso è finalmente arrivato: Tony Boy conferma oggi, in via ufficiale, il lancio di “Step”, il singolo che vede per la prima volta insieme i due artisti, fuori ovunque stanotte all’una.

Questa è molto più di una semplice collaborazione: è la fusione di due talenti unici, un incontro artistico che ha già acceso l’entusiasmo e che promette di portare una carica di energia e originalità senza precedenti. Un sound perfetto per segnare la stagione e si presenta come un vero e proprio banger estivo, destinato a dominare classifiche.

Il brano sarà inoltre contenuto all’interno del nuovo album di Tony Boy, “Uforia”, fuori ovunque dal 27 giugno. Un vero e proprio viaggio, un salto nel futuro, un’evoluzione sonora che unisce energia e introspezione ad uno stile che porta la firma inconfondibile del rapper. Un artista che non segue le regole, le riscrive seguendo solo la sua visione.

Il disco è già disponibile in pre-order nei seguenti formati (https://shop.warnermusic.it/products/uforia):



CD

CD autografato

Vinile nero

Vinile nero autografato SOLD OUT

Vinile Picture Disc Opale Autografato

Dopo aver aperto il suo 2025 calcando i palchi dei principali club italiani tutti sold out con il suo primo tour, ora è pronto per portare il GOING HARD LIVE SUMMER 2025 sui palchi dei principali festival estivi:

Mercoledì 9 luglio 2025 – Piazzola Sul Brenta (PD) @ Piazzola Live Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – Roma @ Rock in Roma

Domenica 20 luglio 2025 – Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

Domenica 27 luglio 2025 – Pordenone @ Pordenone Live

Venerdì 8 agosto 2025 – Cinquale (MS) @ Vibes Festival

Sabato 9 agosto 2025 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Venerdì 15 agosto 2025 – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

Sabato 16 agosto 2025 – Catania @ Sotto Il Vulcano Fest

Domenica 17 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Giovedì 11 settembre 2025 – (Rho) Milano @ Fiera Milano Live

I biglietti per le date del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è un rapper classe ’99 nato a Padova. Sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali. La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Nel 2023 pubblica i singoli “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano l’uscita dell’album “Umile” (disco di platino) di luglio, di cui la title track è stata certificata disco d’oro. Dopo una serie di date in giro per l’Italia, a settembre calca il palco del Marrageddon durante la data di Napoli. L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” con Ava e Capo Plaza, brano certificato oro, a cui segue l’album “Nostalgia (export)”, disco di platino, uscito a febbraio 2024, che ha al suo interno la traccia “Fortuna”, certificata oro. Negli scorsi mesi ha pubblicato i singoli “Leanin’”, certificata oro, “Respiro”, “Il Tempo Cura” e “Cerchio”. L’artista ha inoltre calcato il palco del Red Valley Festival 2024 a Olbia, dell’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, ed è stato premiato ai Tim Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia (export)”. Lo scorso 25 ottobre è uscito con “ETC”, brano che vede la collaborazione speciale dell’artista statunitense Nardo Wick, seguito a dicembre dal progetto “GOING HARD 3”, il nuovo atto della sua trilogia di mixtape, certificato disco di platino. Ha aperto il suo 2025 con il singolo “WET” feat. Glocky, per poi calcare i palchi dei principali club italiani con il suo “Tour Club 2025” interamente sold out. Ad aprile è tornato con il nuovo singolo “Uragano” a cui ha fatto seguito poi “Isolato”.

https://www.instagram.com/tonyboygohard

