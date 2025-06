Arriva Alanis Morissette al GO! 2025&Friends

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Il 2025 segna un momento di grande prestigio per Nova Gorica e Gorizia, Capitale europea della Cultura, la prima transfrontaliera della storia che mette insieme due Paesi, due città e migliaia di persone. Nova Gorica e Gorizia stanno vivendo un anno straordinario, ricco di progetti e iniziative che superano le barriere fisiche e culturali, rafforzando il loro ruolo sulla scena culturale europea grazie al calendario di appuntamenti di GO! 2025, fatto di progetti unici che vanno oltre i confini e oltre l’ordinario.

A questi, poi, si aggiungono gli eventi di GO! 2025&Friends, mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Una proposta di oltre 600 eventi imperdibili, ciascuno con le sue peculiarità, che offre spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un significativo impulso al turismo e alla vita culturale locale (il calendario completo e in costante aggiornamento è disponibile su https://www.go2025.eu/it ).

Tra arte, teatro, storia, architettura, sport ed enogastronomia, la musica ha un ruolo fondamentale: una serie di concerti con protagonisti artisti internazionali che animeranno con i loro grandi successi Gorizia e alcune delle location più prestigiose del Friuli Venezia Giulia.

22/06/2025

Alanis Morissette

Villa Manin, Codroipo [GO! 2025&Friends]

La voce di Alanis Morissette arriva in Italia con un imperdibile appuntamento, prima data italiana del suo tour mondiale. La regina dell’alternative rock – che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili – si esibirà in uno show che celebra il successo dell’album Jagged Little Pill, a 30 anni dalla sua uscita, ma anche la sua evoluzione musicale e personale. L’artista canadese, infatti, negli anni ha continuato a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili come Ironic, You Oughta Know, Hand in My Pocket e Thank U.

Il concerto è sold out.

24/06/2025

Massive Attack

Arena Casa Rossa, Gorizia [GO! 2025]

I Massive Attack, uno dei più importanti gruppi del panorama musicale mondiale degli ultimi trent’anni, si esibiranno il 24 giugno alla Casa Rossa Arena di Gorizia per l’unico concerto del Nordest della penisola organizzato da Regione Friuli Venezia Giulia e Gect. Considerati gli inventori del genere trip hop (lo stile che ha trasformato l’hip hop newyorkese in un concentrato innovativo di soul, reggae, dub ed elettronica dalle atmosfere introspettive e cinematiche), i Massive Attack hanno saputo ridefinire i confini della musica contemporanea, collaborando con artisti come Sinéad O’Connor, Horace Andy e Madonna. I loro album Blue Lines e Mezzanine sono stati inclusi nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Nel corso della loro carriera, i Massive Attack hanno ricevuto numerosi premi, tra cui un Brit Award come Best British Dance Act, due MTV Europe Music Awards e due Q Awards.

I biglietti sono disponibili su:

https://www.ticketone.it/event/massive-attack-piazza-casa-rossa-19575534

03/07/2025

Thirty Seconds To Mars

Arena Casa Rossa, Gorizia [GO! 2025&Friends]

I Thirty Seconds To Mars si esibiranno in un live imperdibile il 3 luglio, alla Casa Rossa Arena di Gorizia. Dopo il successo dell’ultimo album It’s the end of the world, but it’s a beautiful day, uscito nel 2023 per Virgin Records, e il conseguente tour nelle principali arene di tutto il mondo, che in Italia ha segnato due sold out la scorsa primavera all’Unipol Arena di Bologna e al PalaOlimpico di Torino, il gruppo di Jared Leto la prossima estate animerà con la sua grande energia le principali rassegne e festival europei.

I biglietti sono disponibili su:

https://www.ticketone.it/event/thirty-seconds-to-mars-piazza-casa-rossa-19309758

09/07/2025

Sting

Villa Manin, Codroipo [GO! 2025&Friends]

Sting porterà, il 9 luglio nell’affascinante Villa Manin a Codroipo (UD), una delle date italiane del suo Sting 3.0 World Tour. Con 17 Grammy Awards e più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è uno degli artisti solisti più importanti e caratteristici al mondo. Compositore, cantautore, attore, autore e frontman dei The Police, attivista, Sting ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors, oltre ad essersi guadagnato una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” ed essere stato ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame.

Il concerto è sold out.

13/07/2025

TONY EFFE

Arena Casa Rossa, Gorizia [GO! 2025]

TONY EFFE si esibirà il 13 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia per l’unico concerto del Friuli Venezia Giulia. Il rapper romano arriva a questo show forte di un 2024 trionfale, che l’ha visto protagonista dapprima con il suo secondo disco da solista “ICON”, certificato quadruplo disco di platino, poi con la canzone “Sesso e Samba” in collaborazione con Gaia, e infine culminato con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Damme ‘na mano”.



I biglietti del concerto, sono disponibili in prevendita su TicketOne al link: www.ticketone.it/event/tony-effe-special-guests-arena-casa-rossa-20164071/

17/07/2025

Robbie Williams

Stadio Nereo Rocco, Trieste [GO! 2025&Friends]

Robbie Williams giovedì 17 luglio porta allo stadio Nereo Rocco di Trieste, l’unico e imperdibile live italiano del suo nuovo tour. A distanza di due anni dalle due trionfali date all’Unipol Arena di Bologna, i fan italiani avranno finalmente l’opportunità di assistere dal vivo a un’esibizione mozzafiato di una delle popstar internazionali più carismatiche. Nel corso dello show, un repertorio ricco di successi che spaziano dai primi giorni con i Take That fino alla sua carriera solista: Robbie Williams promette di regalare una serata memorabile all’insegna della musica, dell’emozione e dell’energia.

I biglietti sono disponibili su: https://www.ticketone.it/event/robbie-williams-stadio-nereo-rocco-19344283/

25/07/2025

Alfa

Arena Casa Rossa, Gorizia [GO! 2025]

Alfa porta una delle date del suo “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che ero innamorato” alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il prossimo 25 luglio (unica tappa in Friuli Venezia Giulia). Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese porta in giro per l’Italia il suo Summer Tour, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. Alfa promette di regalare momenti speciali e indimenticabili, con un concerto che andrà a completare e arricchire il suo percorso musicale, un viaggio che continua a coinvolgere e ad emozionare chiunque lo ascolti.

I biglietti sono disponibili qui:

https://www.ticketone.it/event/alfa-summer-tour-arena-casa-rossa-20081265

Ulteriori informazioni:

www.go2025.eu

Comunicato Stampa: Goigest