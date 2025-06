Sophie and The Giants torna con “A little bit wild”

L’artista multiplatino SOPHIE AND THE GIANTS torna con il suo nuovo singolo “A LITTLE BIT WILD”, disponibile in tutte le radio italiane dal 27 giugno.

Con un ritmo catchy perfetto per l’estate, “A LITTLE BIT WILD” è un brano che invita ad accettare la perdita del controllo. Come la stessa Sophie spiega: “questa canzone parla di quei momenti in cui smetti di pensare troppo e ti lasci andare a tutto. È lì che sta la magia. Sentila. Sei solo tu che la possiedi”.

SOPHIE AND THE GIANTS partirà per il suo prossimo tour nel Regno Unito e in Europa a novembre 2025. Per i fan italiani l’appuntamento è il 27 novembre a Milano.

Attesa in autunno anche l’uscita di un mini-album che includerà i suoi ultimi singoli tra cui “Red Light”. “Voglio davvero che la mia musica dia alle persone la libertà di essere se stesse”, è questo l’obiettivo della nuova musica di SOPHIE.

Una delle voci più fresche ed emozionanti del panorama internazionale, da quando SOPHIE si è affacciata sulla scena musicale sfornando hit dopo hit si è presto imposta come indiscussa regina delle classifiche radio. SOPHIE AND THE GIANTS è infatti l’artista più ascoltata nella classifica Earone Airplay Dance 2024.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi Universal Music