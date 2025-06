Grande attesa per il Mediceo Live Festival e i tanti ospiti

Share

🔊 Clicca per ascoltare

L’attesa è alle stelle per il Mediceo Live Festival, la kermesse che dal 3 luglio al 13 agosto accenderà l’estate versiliese con un calendario di sei appuntamenti di altissimo livello. Il prestigioso Palazzo Mediceo di Seravezza si prepara ad ospitare un mix eclettico di generi, dalle leggende della musica italiana a performance innovative e coinvolgenti.

Grandi nomi come i Nomadi (4 Agosto), icona della musica leggera italiana con i loro successi senza tempo, ed Edoardo Bennato (il 12 Agosto), cantastorie per eccellenza pronto a incantare il pubblico con i suoi classici, promettono serate indimenticabili. Il festival si aprirà in grande stile giovedì 3 luglio con l’esplosivo show “Voglio Tornare negli Anni ’90”, un tuffo energico nel decennio d’oro della musica dance. La chiusura, il 13 agosto, sarà affidata all’attesissima “The Wall Live Orchestra”, un’anteprima nazionale firmata Stage 11 che promette uno spettacolo maestoso e suggestivo.

Ma il Mediceo Live Festival riserva anche delle vere e proprie gemme, spettacoli che stanno conquistando il pubblico per la loro originalità e capacità di coinvolgere. L’organizzazione invita a non perdere due appuntamenti imperdibili, pronti a regalare emozioni e spunti di riflessione in chiave unica.

Cristiano Ceragioli tra i promotori del festival, esprime grande entusiasmo per queste due serate: “Siamo particolarmente felici di portare sul palco del Palazzo Mediceo artisti del calibro di Mauro Repetto e Shamzy. Il loro approccio unico e la capacità di connettersi con il pubblico, ognuno con il proprio stile inconfondibile, rappresentano perfettamente la nostra visione di un festival che sa sorprendere e offrire esperienze memorabili. ‘Alla Ricerca dell’Uomo Ragno’ di Mauro è un viaggio divertente e profondo nella storia della musica italiana, un’occasione imperdibile per riscoprire un pezzo del nostro immaginario collettivo. E con ‘Testa di Caos’ di Shamzy, garantiamo risate e spunti di riflessione in chiave attualissima, con l’energia di un vero fenomeno del web. Sono due spettacoli che, ne sono certo, lasceranno il segno.”

Sabato 26 luglio, il palco del Mediceo Live Festival accoglierà Mauro Repetto con il suo attesissimo spettacolo “Alla Ricerca dell’Uomo Ragno”. L’artista, figura iconica degli 883 e co-autore di brani che hanno segnato un’epoca, si confiderà con il pubblico in uno show intimo e divertente, diretto da Maurizio Colombi e Stefano Salvati. Repetto ripercorrerà non solo la sua incredibile carriera e i successi intramontabili degli 883, ma svelerà anche aneddoti inediti e retroscena curiosi sulla nascita di quelle canzoni che tutti abbiamo amato. Un’occasione unica per scoprire il lato più autentico e sorprendente di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, in un dialogo aperto tra passato e presente che promette risate, emozioni e un pizzico di mistero legato al suo “uomo ragno”.

Mercoledì 6 agosto, i riflettori si accenderanno su Shamzy, al secolo Andrea Di Raimo, la star del web che con la sua comicità sagace e irriverente ha conquistato oltre due milioni di follower. Nel suo nuovo show teatrale, “Testa di Caos”, Shamzy si lancia con la sua solita brillantezza su temi di attualità e scene di vita quotidiana, trasformando ogni spunto in un pretesto per spiazzare e far ridere a crepapelle. Un mix esplosivo di provocazione, autenticità e momenti improvvisati, dove il suo stile unico, a tratti “colorito” e pungente, si rivela un veicolo per una comicità intelligente e mai banale. Una serata imperdibile per chi ama il divertimento senza filtri e si riconosce, proprio come lui, in fondo un po’ “Testa di Caos”. Preparatevi a essere travolti dalla sua energia contagiosa!

Il Mediceo Live Festival, organizzato da ALIVE, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini, con Radio Nostalgia come Media Partner, si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Seravezza, oltre al patrocinio e sostegno della Fondazione Terre Medicee e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Informazioni e prenotazioni: I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online su: https://www.mediceolivefestival.it/

https://www.ticketone.it/

Infoline +39 377 358 4705.

Non perdete l’occasione di vivere un’estate all’insegna della grande musica e dello spettacolo dal vivo nella suggestiva cornice del Palazzo Mediceo.

Comunicato Stampa: Elena Torre