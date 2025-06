Orietta Berti torna in radio con l’amico Fabio Rovazzi

Share

Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta. Dopo il successo di “Discoteca Italiana” nel 2023, la cantante icona della musica italiana torna sulle scene con “Cabaret”, il nuovo singolo targato Time Records disponibile dal 27 giugno in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming.

Al suo fianco, ancora una volta, Fabio Rovazzi, artista trasversale che unisce musica, regia e comunicazione con uno stile ironico e fuori dagli schemi. Tra i due c’è ormai un’intesa artistica ben rodata. Ma la vera sorpresa è la presenza dei FUCKYOURCLIQUE, uno dei gruppi emergenti più irriverenti e seguiti della scena urban contemporanea, veri idoli della Gen Z e protagonisti indiscussi sui social. Il risultato è un mix travolgente: “Cabaret” è un brano urban pop, fresco, tagliente e con tutte le caratteristiche del tormentone estivo. Un sound immediato, un ritornello che resta in testa al primo ascolto e un testo che riflette con ironia il tempo che viviamo.

Come spiega Orietta Berti: “Cabaret” è un brano estivo che vuole portare solarità, positività e leggerezza. Il ritornello rimane subito in testa ma le liriche nelle strofe serrate cantate da Fabio e i Fuckyourclique sono una riflessione sulla società di oggi, che tra apparenze e paradossi a volte si perde. Il brano è prodotto da Danti e Pasquale Mammaro per Time Records, ed è stato bellissimo edivertentissimo duettare con Fabio e i Fuckyourclique in questo pezzo. Insomma siamo pronti per un’estate insieme tutta da ballare”.

“Sono molto contento di tornare a cantare con Orietta – racconta Fabio Rovazzi – , una mia cara amica, una compagna di avventure, e suppongo che ce ne saranno tante altre insieme. Sono super felice di lavorare con i FUCKYOURCLIQUE, dei talenti musicali clamorosi, mi fanno troppo ridere, un po’ degli Elio e le Storie Tese del nuovo millennio. A me è sempre piaciuto unire le nuove generazioni, io che sono un veterano anzi un ‘vecchio dentro’ questa volta ho deciso di collaborare con due stelle nascenti come Orietta Berti e i FUCKYOURCLIQUE”.

Per costruire l’universo sonoro del brano, la produzione ha scelto di combinare suoni synth e strumenti reali, creando un tappeto musicale moderno ma perfettamente su misura per Orietta Berti versione 2025. Le chitarre di Alessandro Mazzeo, le tastiere del maestro Cremonesi, il beat di Biggie Paul e il violino di Pierpaolo Foti si intrecciano in un equilibrio raffinato, dando vita a una vera e propria coreografia sonora che accompagna l’incontro di tre mondi musicali solo in apparenza lontani, che abbracciano con il loro stile unico tre generazioni.Raccontano i FUCKYOURCLIQUE: “Quando ci hanno detto che Orietta Berti avrebbe cantato con noi ci sono venute le lacrime agli occhi. E’ stato il giorno più bello della nostra vita. Speriamo che questa esperienza ci dia la possibilità di arrivare a un pubblico più maturo, che non ha idea di cosa sia skibidi toilet o bombardilo crocodilo e che invece condivida le nostre più grandi passioni: l’ostentazione delle proprie malattie, scala 40 e l’edilizia. Siamo stanchi dei giovani e li odiamo tutti. Inoltre speriamo di diventare miliardari”.

Tra gli autori del brao spicca il nome di Daniele “Danti” Lazzarin, già autore di grandi successi come Andiamo a Comandare e Senza Pensieri. In questo progetto, Danti firma anche la produzione musicale sotto lo pseudonimo John Karley, nome del collettivo creativo da lui fondato, che ha curato ogni dettaglio del brano per offrire un’esperienza d’ascolto ricca e fuori dagli schemi.

Con “Cabaret”, Orietta Berti conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, contaminarsi e sorprendere, parlando a pubblici diversi ma restando sempre fedele a se stessa.

