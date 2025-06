Baby K sorprende il pubblico di Battiti Live 2025

Share

Molfetta, Festival Cornetto Battiti Live 2025 – Baby K sorprende il pubblico con un’evoluzione audace del suo stile. Sul palco dell’evento trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV (e da luglio in prima serata su Canale 5), la cantante ha sfoggiato un abito couture firmato Christian Cowan, accompagnato da un paio di iconiche scarpe Renè Caovilla.



Un look che parla il linguaggio del pop contemporaneo, ispirato all’estetica ironica e teatrale alla David La Chapelle. A completare l’outfit, una sorprendente chioma biondo platino con frangia netta, che segna una svolta visiva nel percorso artistico di Baby K.



La popstar si conferma così non solo regina delle hit estive, ma anche icona fashion in continua evoluzione.

Baby K, l’artista dei record, l’unica artista femminile a raggiungere il Disco di Diamante, a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un brano, a rimanere per 11 settimane consecutive al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/GFK, la prima ad affacciarsi nel mondo urban, ha presentato il nuovo singolo “Follia Mediterranea”, prima parte di una trilogia in musica e di concetti che inizia con l’estate ma continua tutto l’anno.

Questa nuova immagine mostra un’evoluzione capace di unire femminismo e libertà.

