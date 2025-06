Share

Ragione e follia feat. TORMENTO e JUNIOR K è il nuovo singolo di AKA 7EVEN, disponibile in radio e digitale dal 27 giugno per Columbia Records/Sony Music Italy.

Un incontro di tre generazioni, tre stili e tre percorsi che si incrociano con naturalezza: Ragione e follia segna la collaborazione tra Aka 7even, Tormento, vera e propria leggenda del rap italiano, e JUNIOR K, uno dei più importanti producer della scena rap italiana.

In questo brano continua la ricerca di Aka 7even verso un sound più suonato e autentico con una narrazione schietta, a conferma di aver raggiunto la maturità artistica già sentita in “Non x soldi” (Columbia Records/Sony Music Italy), il suo nuovo EP, uscito il 2 maggio.



Ragione e follia è un brano urban-pop dal respiro internazionale, la produzione di Junior K è fresca e d’impatto, tra sound innovativi e beat incisivi, dove le melodie pop di Aka 7even si intrecciano con le strofe intense di Tormento.

“Lavorare in studio con Tormento è stata un’esperienza pazzesca. Ci siamo conosciuti al Moysa di Milano, gli ho fatto ascoltare alcuni brani e, chiacchierando, mi ha rivelato di essere un mio fan. Tanta roba pensando al fatto che lui è sempre stato una grande fonte di ispirazione per me.

Ci siamo organizzati per incontrarci in studio un mese dopo. “Ragione e follia” è nata d’istinto: in mezza giornata abbiamo realizzato il pezzo. C’era feeling, come se ci conoscessimo da una vita. È stato un onore lavorare con lui, Tormento è davvero un mito.”

Aka 7even



“Adoro la voce di Aka 7even fin dalla prima volta in cui l’ho scoperto e lavorare in studio con lui è stata un’esperienza incredibile. Bellissimo vederlo registrare dal vivo, ha una dote naturale unita ad uno studio della tecnica impressionante. Una grande passione che esprime con naturalezza. Ritengo sia un artista internazionale a tutti gli effetti. L’Amore per il Soul che ci unisce ci ha spinto verso le sonorità di questo brano che è già uno dei miei preferiti di tutta la mia discografia.”

Tormento

Con questo brano Aka 7even, guidato da urgenza espressiva e dalla passione per la musica in tutte le sue forme, conferma la sua capacità di unire mondi diversi ma affini.CREDITI

Autori e compositori: L. Marzano, A. Caiazza, V. Petrozzino, M. Cellamaro / U. Odoguardi, M. Villano

Produttore: Junior K, Noya

Dopo aver pubblicato il suo nuovo EP “Non x soldi“, a cui si aggiunge il nuovo singolo “Ragione e follia“, Aka 7even è pronto ad abbracciare il suo pubblico nel Non x soldi tour 2025, suddiviso in una leg estiva e in una autunnale nei club.

Di seguito il calendario del Non x soldi tour 2025, organizzato da Vivo Concerti:

Domenica 8 giugno 2025 || Milano @Party Like a Deejay

Mercoledì 11 giugno 2025 || Napoli @Premio Malafemmena

Sabato 21 giugno 2025 || Molfetta (BA) @Battiti Live

Domenica 29 giugno 2025 || Corigliano (CS) @Kiss Kiss Way

Venerdì 4 luglio 2025 || Comacchio (FE) @Radio 105

Giovedì 10 luglio 2025 || Modena @Radio Bruno

Venerdì 11 luglio 2025 || Olbia (SS) @RDS Summer Festival

Sabato 12 luglio 2025 || Baia Domizia (CE) @Kiss Kiss Way

Domenica 27 luglio 2025 || Golfo Aranci (SS) @Kiss Kiss Way

Venerdì 1 agosto 2025 || Porto Sant’Elpidio (FM) @Anteprima La Notte + Rosa

Sabato 2 agosto 2025 || Salerno (CE) @Radio Kiss Kiss

Domenica 3 agosto 2025 || Villa San Giovanni (RC) @Radio Studio 54 Network

Sabato 9 agosto 2025 || Gioia Tauro (RC) @Radio Studio 54 Network

Domenica 10 agosto 2025 || Frazzanò (ME) @Festival di San Lorenzo

Domenica 31 agosto 2025 || Rieti @Piazza Mazzini

*calendario estivo in aggiornamento*

Martedì 7 ottobre 2025 || Roma @Largo Venue

Giovedì 9 ottobre 2025 || Pozzuoli (NA) @Duel

Sabato 11 ottobre 2025 || Taneto di Gattatico (RE) @Fuori Orario

Martedì 14 ottobre 2025 || Milano @Magazzini Generali

I biglietti sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com e presso tutti i punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

BIO

Luca Marzano, in arte AKA 7EVEN, nasce il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici (2020) per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista, scrivendo all’interno della scuola “Mi Manchi” (certificato doppio disco di platino), “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” (triplo disco di platino). Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), certificato disco di platino, esce nel 2021, seguito in estate dall’“AKA 7EVEN SUMMER EDITION”, arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro “7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”; la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così” (ad oggi certificato platino). Nel 2022, ad aprile vince il Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista italiano, a maggio torna con il nuovo singolo “Come la prima volta”, a luglio con “TOCA” feat. Guè (certificato disco d’oro), e a novembre con la ballad “Non piove più”. Nell’estate 2023 pubblica il singolo “Rock’n’roll” e il 12 gennaio del 2024 pubblica “Non dimenticare” accompagnato dall’uscita del videoclip creato grazie al contributo delle clip inviate dai propri fan, seguito da “Notte fonda“, ad aprile. Dopo un anno di silenzio, torna nel 2025 con il suo nuovo EP, “Non x soldi“.

Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video.

Comunicato Stampa: Nina Astarte