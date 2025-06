“No Time To Talk” il nuovo singolo dei Jonas Brothers

Share

🔊 Clicca per ascoltare

E’ uscito il nuovo singolo dei Jonas Brothers “No Time To Talk”, secondo estratto dal nuovo album della band “Greetings From Your Hometown”, in arrivo l’8 agosto e disponibile in presave e preorder nei formati fisici CD e Vinile.



“No Time To Talk” è un brano dal groove marcatamente dance, grazie anche all’utilizzo del sample dell’iconico pezzo “Stayin’ Alive” dei Bee Gees, uno dei gruppi più ascoltati dai Jonas Brothers durante la loro infanzia, grazie a loro padre. Questa traccia disco pop porta un senso di nostalgia degli anni Settanta, ma grazie alla caratteristica impronta dei Jonas Brothers rimane fresca e adatta alle nuove generazioni.

“No Time To Talk” è stata prodotta da Julian Bunetta e Gabe Simon, ed è un assaggio di quello che ci si può aspettare dall’attesissimo nuovo album della band.



“No Time To Talk” è il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Jonas Brothers, “Greetings From Your Hometown”, settimo album della band in uscita il prossimo 8 agosto e già disponibile in presave e preorder nei formati fisici CD e vinile. Il nuovo progetto sarà un ritorno alle radici in New Jersey, ispirato alle influenze musicali con cui i tre fratelli sono cresciuti. L’album era stato introdotto lo scorso 21 marzo dal singolo “Love Me To Heaven”, dopo un 2025 che per la band era cominciato con la release di “Slow Motion”, brano realizzato insieme a Marshmello e che ha consolidato il successo della collaborazione tra gli artisti, dopo l’esordio insieme nel 2021 con “Leave Before You Love Me” (disco d’oro). Il 2 maggio è uscito il remix di “Slow Motion (Gil Glaze Remix)” e venerdì 13 giugno la band ha pubblicato il live album “Live at 02 London”.



I Jonas Brothers stanno celebrando quest’anno 20 anni di carriera, non solo con il nuovo progetto discografico, ma anche tramite l’iniziativa “JONASCON”, un evento di 2 giorni a New York e nel New Jersey in cui si è celebrata l’incredibile eredità ventennale del gruppo con esibizioni speciali, ospiti e tante sorprese. Inoltre, in seguito all’uscita di “Greetings From Your Hometown”, i Jonas Brothers partiranno con il JONAS20: Greetings From Your Hometown tour, in cui ripercorreranno tutti i momenti più importanti della loro carriera, sia come band che come solisti.



Il 23 maggio è uscito il secondo album solista di Joe Jonas, “Music For People Who Believe In Love”, seguito dalla versione deluxe pochi giorni dopo. Lo scorso settembre i fratelli Jonas sono stati in Italia, per una tappa del loro tour mondiale, all’Unipol Forum di Milano, segnando così il loro ritorno nel nostro Paese dopo quattro anni dall’ultimo concerto.

Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio Universal Music