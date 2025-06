Uno show unico per Alex Britti alle Terme di Caracalla

Share

Alex Britti ieri sera ha incantato il pubblico del suo atteso live Feat.Pop sul monumentale palco delle Terme di Caracalla insieme a Marco Masini, Mario Biondi e Clementino. Un vero e proprio viaggio in musica di oltre due ore e mezza con gli iconici brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, dove ha alternato i suoi grandi classici ai brani più recenti: Una parola differente, Da piccolo, Baciami, Lo Zingaro felice, La vasca, Supereroi, Tutti come te, Oggi sono io, 7000 caffè, Una su un milione, fino agli emozionanti momenti in duetto con gli ospiti: Se non ci sei e L’uomo volante con Masini, Love is a temple e Gelido insieme a Biondi e infine ‘O vient e Solo una volta feat. Clementino, il brano appena uscito attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

La sua straordinaria capacità di suonare la chitarra e unire blues, rock e cantautorato italiano insieme al virtuosismo vocale di Biondi e Masini insieme al flow e alle barre di Clementino hanno reso il concerto un’esperienza musicale indimenticabile ed è stata l’occasione ideale per celebrare 27 anni dopo l’album cult che lo ha lanciato nel panorama musicale italiano e che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera.

Alex Britti proseguirà il suo tour portando la sua musica ancora in tanti appuntamenti live per tutta l’estate: le prossime tappe saranno Treviolo (BG), Avella (AV), Mirano (VE), Capurso (BA), Pieve di Cento (BO), Beinasco (TO), Savona, Baia Domizia (CE), Crotone, Santa Maria di Castellabate (SA), Verona, Sirolo (AN), Asiago (VI), Delianuova (RC), Noto (SR), Riccione (RN), Vico del Gargano (FG), Berchidda (SS), San Sepolcro (AR).

Il tour è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook, i biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

ALEX BRITTI LIVE 2025 IL CALENDARIO

1 MAGGIO – CAPANNORI (LU) @ Piazza Aldo Moro

9 MAGGIO – OTTAVIANO (NA) @ Piazza Municipio

17 MAGGIO – PIEDIMONTE MATESE (CE) @ Piazza Roma

19 MAGGIO – MANOPPELLO (PE) @ Piazza San Francesco

7 GIUGNO -PORTO TORRES (SS) @ Festha Manna, Piazza Cristoforo Colombo

11 GIUGNO – CASALBORDINO (CH) @ Piazza Giovanni Paolo I

22 GIUGNO – ROMA @ Terme di Caracalla

29 GIUGNO – TREVIOLO (BG) @ Treviva Festival, Piazza Benedetti

5 LUGLIO – AVELLA (AV) @ Anfiteatro Romano

11 LUGLIO – MIRANO (VE) @ Mirano Summer Festival

18 LUGLIO – CAPURSO (BA) @ Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna del Pozzo

20 LUGLIO – PIEVE DI CENTO (BO) @ Rassegna Maccaferri – Entroterre Festival

21 LUGLIO – BEINASCO (TO) @ Piazza Dolci – Beinasco Summer Festival

24 LUGLIO – SAVONA @ Piazza Sisto IV – Savona Downtown Music Festival

29 LUGLIO – BAIA DOMIZIA (CE) @ Arena dei Pini

4 AGOSTO – CROTONE @ Crotone Summer Fest – Piazzale Ultras (Lungomare cittadino)

5 AGOSTO – SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) @ Villa Matarazzo

8 AGOSTO – VERONA @ Verona Folk, Teatro Romano

9 AGOSTO – SIROLO (AN) @ Parco della Repubblica

12 AGOSTO – ASIAGO (VI) @ Asiago Live, Piazza Carli

15 AGOSTO – DELIANUOVA (RC) @ Piazza Regina Elena

16 AGOSTO – NOTO (SR) @ Scalinata della Cattedrale

20 AGOSTO – RICCIONE (RN) @ Riccione Music City – Piazzale Roma

26 AGOSTO – VICO DEL GARGANO (FG) @ Piazza Monte Tabor

30 AGOSTO – BERCHIDDA (SS) @ Piazza del Popolo

1 SETTEMBRE – SAN SEPOLCRO (AR) @ Berta Music Festival

Comunicato Stampa: Goigest