Una canzone che cerca di scacciare un’emozione che troppo spesso pervade e schiaccia le nostre vite, per riconquistare leggerezza e libertà, per essere felici di ciò che siamo.

Ansia è il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 27 giugno per Honiro / Island Records (Universal Music Italia).

Un brano in cui il cantautore, produttore e polistrumentista romano racconta del doversi divincolare tra le aspettative del mondo che ci circonda, che spesso non coincidono – anzi sono in contrasto – con i nostri desideri.

Ansia è una confessione a cuore aperto, a tratti quasi fantozziana nella sua amara, goffa e toccante ammissione di inadeguatezza, dell’incapacità di gestire la pressione di un sistema ostinatamente basato sulla performance. Al tempo stesso, rivendica un’esigenza di libertà, di prendersi il proprio tempo e spazio, di non sentirsi costretti ad accelerare o a raggiungere vette a cui forse neanche si ambisce veramente: vogliamo suonare, fare l’amore, vogliamo una vita un po’ come ci pare.

Vogliamo provare, non per forza riuscire. Non sempre, non subito, non per soddisfare ambizioni altrui, imposte o indotte dalla società o dal music business.

Pungente e tenero, lucido e ironico, Matteo Alieno si conferma un artista dalla capacità innata di scrivere testi immediati e netti, profondamente generazionali, potenti nella loro apparente semplicità. Una voce autentica e che non vuole nascondersi, a cui sentirsi vicini, ognuno nella propria imperfezione, per proteggersi insieme da tutta questa esagerata ansia, sempre più difficile da affrontare.

Allo stesso modo, ancora una volta emerge il suo spiccato gusto musicale, che guarda ad artisti come i Beatles e Brian Wilson senza lasciarsi travolgere da trend o stagioni musicali, ma rincorrendo un’idea di musica caleidoscopica e mai banale, come dimostra anche la scelta di affidare i cori dell’inciso alle voci dei bambini, registrati nelle scuole medie che Matteo stesso ha frequentato da piccolo. Chi meglio di loro, d’altra parte, per prendersi gioco degli sbattimenti quotidiani dei più grandi, di quell’ansia che mette l’ansia?

Dopo il graffiante grido punk rock di Per la nostra età, la morbida ma penetrante ballad Chi Vince Che Vince?, la scanzonata e malinconica storia di un’amicizia fraterna raccontata in Piselli e la release sempre il 27 giugno della versione acustica di Normale, brano scritto a quattro mani con Motta nel gennaio 2024, con questo altro piccolo manifesto di vita Matteo Alieno chiude il primo capitolo del suo diario in musica. Non a caso lo fa proprio quando finisce anche l’anno scolastico, altra classica fonte inesauribile di ansia. Ma, proprio come ogni studente, è già pronto a scrivere nuove pagine nella prossima stagione.

Comunicato Stampa: Alice Mancabelli Universal Music