Esce ad ottobre il nuovo album di Alvaro Soler

Uscirà il 10 ottobre “EL CAMINO” (Sony Music), il nuovo album in studio di ALVARO SOLER. L’artista con più di cinque miliardi di stream tra audio e video, oltre 150 certificazioni d’oro e di platino e milioni di fan in tutto il mondo, apre ora un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.

L’album “EL CAMINO”, già in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD standard, CD autografato (Esclusiva Amazon), LP colorato con poster.

Con brani già apprezzatissimi come la romantica ballata d’amore “Te Imaginaba”, l’inno world music “Cero” (feat. Namayana Women’s Choir), l’intima confessione pop “Dicen”, l’energica “Con Calma” e il recente singolo “Regalo”, Alvaro Soler ha già mostrato parte della sua evoluzione musicale negli ultimi mesi.

“EL CAMINO” segna un anniversario importante nella carriera di Alvaro Soler. Nell’aprile 2015, circa dieci anni fa, veniva pubblicato il suo singolo di debutto “El Mismo Sol” che è diventato subito un successo mondiale e ha consacrato Alvaro come musicista e star di fama internazionale. Il trailer ufficiale di “EL CAMINO” include anche un breve sguardo ai 10 anni di carriera di Alvaro Soler (LINK).

Il titolo dell’album non potrebbe essere più preciso: con “EL CAMINO” il cantautore racconta l’emozionante “viaggio” compiuto finora e si concede uno sguardo personale sulla propria carriera, attraverso brani inediti e ricchi di sfumature. Un percorso stilistico, umano e spirituale, con cui l’artista dal respiro cosmopolita invita il suo pubblico sempre più numeroso a seguirlo, offrendo ora una colonna sonora tutta sua.

Nel suo nuovo album, Alvaro Soler esplora sonorità del tutto inedite, fondendo strumenti della tradizione secolare con beat moderni e melodie accattivanti, dando vita a un mix positivo e spensierato di pop, musica latina e world music. Brani che parlano d’amore e solidarietà, di autoguarigione e coraggio di cambiare, di fiducia e speranza in un mondo in continua evoluzione.

In merito all’album Alvaro ha dichiarato: “Attraverso questi brani ho riscoperto me stesso e la mia passione per la musica. È una sensazione meravigliosa poter raccontare di nuovo una storia coerente, e non solo singoli episodi. Questo album rappresenta ciò che ho sempre sentito dentro di me!”

Dopo aver collaborato negli ultimi anni con star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Flo Rida, Juanes, Birdy, David Bisbal, Topic e Nico Santos, e dopo aver entusiasmato il pubblico di tutto il mondo con i suoi concerti sold out, quest’estate Alvaro Soler sarà protagonista di un importante tour nei festival, dove presenterà dal vivo alcuni brani estratti dal suo nuovo album.

