Apre con i Dream Theater, leggende del progressive metal Lunedì 30 giugno il primo spettacolo in Piazza degli Scacchi Attesi anche Alfa, Alessandra Amoroso, Nile Rodgers, Umberto Tozzi, Skunk Anansie, Gianna Nannini, NAYT e Blue

ALFA – ph. filiberto signorello

Saranno i Dream Theater, nella prima data dell’atteso tour italiano, ad inaugurare l’XI edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, il festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

La storica prog-metal band statunitense torna in Italia con “40th Anniversary Tour”, festeggiando quattro decadi di carriera. Il tour, iniziato a ottobre 2024, è reso ancor più suggestivo dal ritorno alla batteria di Mike Portnoy, membro fondatore, assente dal gruppo da tredici anni. Le scaletta, in stile “Evening With”, unisce i brani che hanno fatto la storia della band, tra cui “Pull Me Under”, “Under a Glass Moon” e “Octavarium”, a brani del recente album Parasomnia, uscito il 7 febbraio. Questo lavoro ha ricevuto consensi sia dalla critica che dal pubblico, confermando la capacità creativa dei Dream Theater.Dal 1985, anno della loro formazione, questa band americana ha ridefinito i confini della musica moderna, combinando abilmente il metal più potente con le intricate strutture del rock progressivo e influenze che spaziano dalla musica classica al jazz. Ogni esibizione dal vivo è un viaggio straordinario, in cui virtuosismi strumentali e assoli mozzafiato si fondono con testi evocativi e tematiche profonde, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Con capolavori come Images and Words e Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, i Dream Theater hanno scolpito il loro nome nella storia della musica, diventando un punto di riferimento imprescindibile per musicisti e appassionati del genere. Il loro approccio innovativo e il talento individuale dei membri – dalla precisione e potenza del batterista, ai riff e assoli di chitarra magistralmente eseguiti, passando per le linee di basso ricche e sofisticate, fino alle tastiere che creano atmosfere complesse e sognanti – contribuiscono a mantenere viva la passione di milioni di fan in tutto il mondo.

Alessandra amoroso – ph. michele giannone



Marostica Summer Festival continua con Alfa (1 luglio),Alessandra Amoroso (3 luglio), Nile Rodgers & Chic (9 luglio), Umberto Tozzi (10 luglio), Skunk Anansie (11 luglio), Gianna Nannini (12 luglio, sold out), NAYT (13 luglio), Blue (15 luglio).

Marostica Summer Festival Volksbank è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank. Gli altri partner del festival sono Unicomm, Trivellato, Univer 2000, Targasystem, Sidastico, Nico abbigliamento, Arredo Group, Nardini, Mubre, Generali Assicurazioni, Bassano Distributori, Cittadellese, Cantina Col Dovigo, Consorzio Formaggio Piave, Boem, Sikura, Kiloutou, Maurizio Longo Rappresentanze Grafiche. Media partner: Il Giornale di Vicenza, Radio Stella, Tva Vicenza, Telechiara, Radio Company alla quale è affidata l’animazione live prima dei concerti.

Umberto Tozzi – ph. stefania brovetto

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone (online e nei punti vendita).

Il programma è disponibile su www.marosticasummerfestival.it.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, tranne il concerto dei Dream Theater che avrà inizio alle 20.30.

Consulta i canali ufficiali del festival per la mappa dei parcheggi.

Al fine di non rallentare i controlli all’ingresso, si invita a non portare liquidi. Servizi di food & beverage sempre presenti nell’area concerto.

Comunicato stampa Mabi Comunicazione